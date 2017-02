Compétitivité des Pme au Bénin: L’Afrique des idées présente des modèles d’innovation et de réussite aux jeunes

Par Arthur Sélo 27 Fév 2017 à 11:31 157

Afin d’exposer aux jeunes les défis et les difficultés d’exercice des Petites et moyennes entreprises, le groupe ‘’L’Afrique des idées’’ a organisé, vendredi 24 février 2017 au club l’Etage, une rencontre afterwork. Une vingtaine de jeunes ont pu échanger à bâtons rompus sur la compétitivité des Pme au Bénin, avec Kowiyi Adjibadé et Luc Adjovi.

Plus de 85% des entreprises créées disparaissent au bout d’un an. C’est l’une des informations qui ressort de la rencontre « Afterwork » organisée vendredi dernier pas le groupe ‘’L’Afrique des idées’’. Une rencontre qui a permis à de jeunes entrepreneurs et ceux qui ont envie de créer leurs entreprises, d’échanger à bâtons rompus sur la compétitivité des Pme au Bénin. Première activité en 2017 du bureau local Cotonou de l’Afrique des idées, cette rencontre a permis d’aborder tous les contours de la création et de l’exercice d’une Pme au Bénin ; des obligations fiscales à l’environnement économique et aux défis qui s’imposent aux jeunes entrepreneurs.

Ceci, grâce aux éclairages du directeur de la formalisation de l’Agence de promotion des investissements et des exportations, Kowiyi Adjibadé, qui a fait remarquer que les jeunes créateurs de Pme sont pour la majorité, ignorants de ce qu’est un plan d’affaire. Kowiyi Adjibadé a exposé les facilités qu’offre l’Etat béninois aux jeunes créateurs d’entreprises. Aussi, les jeunes ont eu des pistes de réflexion et des solutions, des exemples de modèles d’innovation et de réussite, notamment, avec l’opérateur économique Luc Adjovi. Cet opérateur économique a partagé avec les participants son expérience. Pour lui, le plus important c’est de savoir détecter les demandes. Ensuite, il faut savoir concevoir des projets à la hauteur de sa bourse et grandir après. Il a souligné la nécessité de se mettre en groupe pour entreprendre et d’avoir du cœur.

Il faut noter que l’Afrique des idées, selon Médard Agbayazoun, directeur local, est un creuset d’échanges et d’analyses des sujets préoccupants du quotidien de l’Afrique. Elle encourage la réflexion et le débat d’idées, sur les défis que doit relever l’Afrique, et publie sur terangaweb.com des articles sur ces sujets. Elle promeut une réappropriation du discours sur l’Afrique par la jeunesse africaine, ainsi qu’un concept fort et innovant, celui de l’afro-responsabilité.

Pour cette année 2017, il y aura encore une rencontre afterwork, deux rencontres Afrique et une conférence annuelle