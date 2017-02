Déficit céréalier au Bénin : Le Japon offre 7000 tonnes de riz

Par Pascal Mensah 26 Fév 2017 à 22:15 453

Le Japon a mis à la disposition du Bénin plus de 7000 tonnes de riz pour lui permettre de pallier son déficit céréalier. Ce don fruit de la coopération entre le Bénin et le pays du Soleil levant s’inscrit dans le cadre de l’assistance alimentaire.

D’un montant total de près de 2milliards de francs cfa, ce don servira à résorber la question de la sécurité alimentaire au Bénin. Le directeur de la centrale Coop, Damien de Souza, assure que le Japon intervient au Bénin de manière active et significative depuis 1979 à travers des subventions non remboursables destinées à résorber le déficit céréalier.

Pour le représentant du ministre du commerce, ce riz sera vendu aux béninois à des prix avantageux afin de le rendre accessible au plus démunis.

Les recettes de cette vente, aux dires des autorités doivent servir également à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de programmes sociaux tels que la gratuité de l’éducation, les soins de santé et la réalisation de micro projets. Par ailleurs, la partie japonaise martèle que le but de cette aide n’est pas de perturber la production locale mais de renforcer les activités des centres de riz et favoriser la réalisation des divers projets porteurs de développement social quantitatif.