‘’Happy chinese new year’’ au Bénin: Les acteurs de la réussite de la 8ème édition récompensés

L’édition 2017 du «Happy chinese new year», le Festival du nouvel an chinois au Bénin, a été clôturée le samedi 18 Février dernier au centre culturel chinois de Cotonou par une cérémonie de remise de prix.

Elèves, piroguiers, journalistes, photographes, responsables d’établissements scolaires secondaires, représentants ou patrons d’entreprises et de ministères,… Ils ont été nombreux à recevoir, le samedi 18 février dernier, au centre culturel chinois de Cotonou, des récompenses de la part du comité d’organisation de la 8ème édition du Festival du nouvel an chinois, (Happy chinese new year) au Bénin.

Selon la catégorie, les prix étaient composés d’attestations, d’enveloppes financières, de trophées ou de bourses de voyage pour un bain culturel de deux semaines en Chine. C’est en reconnaissance à leurs diverses contributions pour la réussite de la présente édition du festival, lancée le 7 janvier 2017, d’après le Conseiller culturel de l’Ambassade de la république populaire de Chine près le Bénin, et Directeur du centre culturel chinois de Cotonou, Jun Wei.

Pour lui, certes cette édition a été clôturée samedi dernier, mais la fête continue déjà dans le vent de la célébration de l’année prochaine, et du 30ème anniversaire de la création du centre culturel chinois de Cotonou. Ce sera sous le signe du chien, l’animal de l’année 2018 selon les signes du zodiaque chinois, symbolisant la fidélité et la loyauté