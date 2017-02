Bénin : La BAD ouvre ses bureaux à Cotonou

Par Pascal Mensah 26 Fév 2017 à 09:19 203

Rechercher OK

Dans le but de renforcer sa présence opérationnelle et sa visibilité, la Banque africaine de développement a décidé de s’implanter dans plusieurs pays de la sous région dont le Bénin. Cette annonce a été faite en début de weekend à Cotonou.

Selon le communiqué l’institution veut travailler sur le long terme pour améliorer la qualité de son portefeuille avec l’ouverture de nouvelles possibilités dans le secteur privé, porteur de projets de développement qualitatif.

A en croire le communiqué, la Banque n’a maintenu qu'un économiste pays en ce qui concerne le Bénin. L'ouverture du bureau national devrait permettre à la Banque d'accroître son portefeuille de 355 millions à 747 millions de dollars. Le taux de décaissement augmenterait de 39% à 60% et la proportion des projets "signalés" baisserait de 60% à 20% d'ici à 2019.



En guise de rappel, la Banque dispose en dehors du Bénin, de bureaux nationaux ou de liaison dans 35 pays d'Afrique, de deux centres de ressources régionaux à Nairobi et à Pretoria, et d'une représentation à Tokyo, pour couvrir l'Asie.