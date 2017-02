Gogounou : La mairie offre des motos aux conseillers communaux

Par Pascal Mensah 25 Fév 2017 à 14:54 174

«Aujourd’hui, les déplacements seront plus faciles, on va pouvoir parcourir tous nos villages rapidement. S’il y a des séances à la mairie, on sera toujours à l’heure. Donc nous remercions le conseil communal et surtout le maire qui a pu faire ce geste » s’est exclamée une conseillère communale très émue par l’achat des engins à leur profit.

L’objectif de ce geste (constitué de 19 motos neuves) est de dynamiser l’administration à la base, la rendre plus efficace et plus performante a assuré le maire de la commune de Gogounou Moutawakilou Alidou. Sur propre financement de la mairie, ces moyens de déplacement sont venus à point nommé, car les conseillers en n’ont besoin pour répondre à toutes les séances.

Cette action vient mettre un terme aux difficultés de mobilité des conseillers. La joie se lisait sur les visages de tous ces conseillers qui sont dotés de moyens pour accomplir sans faille la mission qui est la leur.