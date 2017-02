Bénin : Coris Bank International s’installe pour faire la banque autrement

Par Blaise Ahouansè 24 Fév 2017 à 01:34 58

Coris Bank International a officiellement lancé ses activités au Bénin, mercredi 21 février 2017 avec l’engagement de faire autrement la banque, et mettre ses expertises et solutions de finance au service du peuple et de la construction d’une économie béninoise forte et durable.

Coris Bank International poursuit son extension. Après le Burkina-Faso à l’origine en janvier 2008 et puis respectivement la Côte d’ivoire, le Mali, le Togo et le Sénégal, elle ouvre ses portes au Bénin. La cérémonie officielle de lancement de ses activités, a eu lieu dans l’après-midi du mercredi 21 février 2017, à l’hôtel Azalai de Cotonou, quelques semaines après l’ouverture dans ce pays, de sa première agence sur l’avenue Steinmetz à Cotonou. C’était en présence du Ministre d’Etat en charge du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, des représentants d’autres ministres et d’un parterre de professionnels de banque et des finances. Cette extension, selon le représentant du Président du Conseil d’administration de la banque, Bienvenu Comlan, entre dans la vision de construire un groupe bancaire panafricain avec des valeurs de CORIS, que sont la Confiance, l'Originalité, la Responsabilité, l'Intégrité et la Sociabilité.

Coris Bank International, est une entité du Groupe CORIS qui intervient aussi dans d’autres secteurs, dont celui de l'assurance avec Coris Assurances IARD et Vie, de la finance de marché avec Coris Bourse, de la gestion d'actifs, avec Coris Asset Management, de l'investissement et du conseil avec Coris Capital. Avec un total bilan de 885 milliards de francs Cfa et des fonds propres bruts de 94 milliards FCfa à la fin décembre 2016, c’est une banque universelle, une des banques les plus solides de la région et qui jouit de la confiance du marché, indique le représentant du PCA. «En témoigne, le cours de l'action à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières d'Abidjan qui a progressé de plus de 65%, et est à ce jour la septième plus grande capitalisation après une introduction en bourse le 23 décembre dernier.» rappelle-t-il.

Une expertise à faire de la banque autrement…

De façon spécifique, Coris Bank International s’installe au Bénin en tant que véritable accélérateur de croissance, avec l’engagement de participer aux efforts de financement de l’économie béninoise, dont les perspectives de croissance devraient atteindre 5.7% en 2017 selon l'Insae, confie le Directeur général de la banque, Jean-Jacques Golou. Egalement, elle s’installe pour «participer aux efforts de bancarisation des populations et à l'amélioration de la qualité de service». Elle ouvre ses portes au Bénin avec la certitude de réaliser une révolution avec son équipe dotée de compétences et d’expériences suffisantes pour offrir une autre manière de faire la banque, et ce, avec des produits destinés aux grandes entreprises, aux institutions publiques et parapubliques, aux petites et moyennes entreprises et industries, aux particuliers et salariés. «Les femmes et les hommes de Coris Bank International savent faire preuve de professionnalisme, de dynamisme, d'esprit d'équipe et de combativité, en vue de la satisfaction de la clientèle.» défend le Dg.

… Que confirme le Ministre d’Etat Bio Tchané

C’est une expertise dont le ministre d’Etat béninois en charge du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, se dit avoir été le témoin. Lui qui a vu cette banque naître à Ouagadougou alors qu’il était président de la Boad, témoigne qu’elle est passée de la dernière banque du Burkina à cette époque, à la première aujourd’hui dans le pays, devant des établissements bancaires internationaux. «Je les ai vus opérer ; ils ont démontré qu’on peut avoir une banque avec des capitaux et un personnel africains, et devenir la première face à des banques internationales», témoigne le Ministre très heureux de l’ouverture de leurs portes au Bénin. Tout comme l’autorité ministérielle, le représentant de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, Mady Compaore, avoue sa joie d’accueillir Coris Bank International sur la plate forme bancaire du Bénin, qui compte désormais 15 membres, car, certes c’est un marché très concurrentiel, mais l’on peut s’y faire une place, surtout si l’on sait faire de la banque autrement, comme l’attestent les différents témoignages et les résultats de ce nouveau membre. A propos, le représentant du PCA rassure déjà que «les meilleures pratiques qui ont fait en quelques années, le succès de la filiale Coris Bank International du Burkina, et validées à travers sa récente certification ISO 9001 : version 2015 et sa notation BBB par la West African Rating Agency (Wara), sont mises en œuvre également au Bénin». « Nous voulons résolument faire la banque autrement en innovant, et en respectant nos engagements.», promet le Dg Jean-Jacques Golou