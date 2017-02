Bénin: Les enfants handicapés peuvent compter sur le soutien du président Houngbédji

Par Ismail Keko 23 Fév 2017 à 09:13 208

La Sœur Léonie Dochamou, Directrice exécutive du Service des sœurs pour la promotion humaine, a été reçue hier au cabinet du président de l’Assemblée nationale.

La structure qu’elle dirige organise une activité de plaidoyer des enfants à l’endroit des pouvoirs publics, sur le droit de tous les enfants à l’éducation, y compris les enfants handicapés. Selon les explications de la sœur Léonie Dochamou, depuis plus de dix (10) ans, les religieuses prennent en charge et financent l’éducation des enfants avec très peu de moyens. Elles arrivent à couvrir leurs besoins de santé, de rééducation, d’appareillage, de réalisation de rampes spéciales pour permettre aux enfants handicapés d’accéder aux infrastructures scolaires et publiques, ou encore de mise à disposition des écoles, de bancs adaptés pour certains enfants. Elles financent aussi l’éducation d’enfants sourds muets. D’où la nécessité pour elles d’être soutenues dans leurs diverses activités.

Sensible à ce plaidoyer, le président de l’Assemblée nationale, Adrien Houngbédji, a promis donner une suite favorable à la requête de la sœur Léonie Dochamou.