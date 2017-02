Bénin: « Le délestage n'existe plus » selon Laurent Tossou

Par Pascal Mensah 22 Fév 2017 à 12:22 729

Rechercher OK

Le directeur général de la société béninoise d'énergie électrique Laurent Tossou a confié à la faveur d'une rencontre de négociation entre la société, dont il a la charge et l'équipe du Mca Bénin II, que « le délestage n'existe plus, ce sont des coupures liées au dysfonctionnement des équipements ».

Il a ajouté que si les abonnés n'ont pas de l'énergie électrique pendant 15 à 30 minutes, qu'ils se rapprochent des services de la Sbee pour que ces derniers puissent leur apporter la solution. Ces déclarations, à en croire le dg de la Sbee, sont les résultantes de l'engagement du gouvernement de dépolitiser entièrement l'entreprise et de lui permettre d'assurer de façon pérenne l'ensemble de ses responsabilités.

Il s'agit pour chaque partie de s'engager sur l'ensemble des réformes et d'apporter sa contribution pour le succès et pour le bien-être. Aux termes de cette rencontre de négociation Sbee-Mca Bénin II, qui durera 72heures sortira un document synthèse (contrat-plan) sur les engagements de l'Etat et ceux de la Sbee.