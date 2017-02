Développement: Direct-aid Bénin prévoit investir près de cinq milliards de Fcfa en 2017

Par Arthur Sélo 21 Fév 2017 à 07:58 230

L’Organisation international Koweitienne Direct-aid Bénin a présenté, vendredi 17 février 2017 à son siège à Fidjrossè, son programme d’action 2017. Au total, un investissement de près de cinq milliards de Fcfa est prévu dans huit secteurs.

842 programmes, pour un coût global de près de cinq milliards de francs Cfa, qui vont impacter autour de deux millions de personnes au Bénin. C’est le pactole prévu par l’Organisation internationale Direct-aid Bénin, dans son programme d’action 2017. Ce programme a été présenté par le directeur financier de l’organisation, Fadile Mohamed, devant des autorités béninoises dont le chargé de mission du Président de la République, Zul Kif Salami.

C’est Hamid El Absodi, représentant résident de Direct-aid Bénin, qui a planté le décor de cette cérémonie de présentation du programme d’action 2017. Il a informé que, présente dans 34 pays africains, Direct-aid intervient dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la formation, de l’eau, des microprojets, le social et le secours. L’objectif de cette organisation est d’accompagner les gouvernements africains dans leurs politiques de lutte contre le triangle de la terreur (pauvreté, ignorance, maladie).

Cette ambition s’est traduite au Bénin à travers, entre autres, la prise en charge de 1000 orphelins et orphelines, la construction et la gestion de 22 écoles, la mise en service d’un hôpital moderne et de cinq dispensaires, les microcrédits aux couches vulnérables, la formation professionnelle et la promotion de l’emploi.

Investir pour impacter directement les populations

L’organisation entend élargir ses interventions dans le domaine de l’enseignement, à travers la construction d’une université moderne à vocation sous-régionale, qui est déjà en travaux dans la commune de Comè. Ainsi, secteur par secteur le directeur financier de Direct-aid a présenté le nombre de programmes prévus, le coût de chaque programme, les départements qui doivent accueillir chacun des programmes, et la population à impacter. Par exemple, dans le domaine de l’enseignement, 135 programmes sont prévus soit 85 millions de francs Cfa pour près de 11 milles personnes à impacter dans les deux départements. Au niveau de la santé, 50 programmes pour près de 200 millions de francs Cfa vont être mis en place dans six départements.

Concernant les affaires sociales, ce sont 160 programmes d’environ 500 millions de francs Cfa qui sont prévus alors que 115 projets de développement vont être financés à hauteur de plus 90 millions de francs Cfa. Tout ceci a ravi l’assistance, surtout la partie béninoise dont le porte-parole, Zul Kif Salami, s’est confondu en remerciements et en mots de reconnaissance. Il a rendu hommage au père fondateur de cette organisation qui a consacré sa vie aux actions humanitaires. Il a souligné que Direct-aid est une organisation qui fascine de part le monde par son originalité, son fonctionnement et son investissement. Quand à Faisal Al-Musaileem, ambassadeur de l’Etat du Koweit au Bénin, il a salué le travail abattu par le bureau du Bénin, et a renouvelé l’engagement de son Etat aux côtés du Bénin pour venir en aide aux démunis.

En 2016, on dénombrait plus de quatre milliards de francs Cfa d’investissement et 500 employés pour Direct-aid Bénin, cette organisation koweitienne à caractère humanitaire et de développement créée en 1981.

Il faut noter que la cérémonie a pris fin par la distribution de cadeaux envoyés par les enfants koweitiens aux enfants béninois