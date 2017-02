Bénin: Les instances Ouest-africaines pour contrer le chômage des jeunes

Par Pascal Mensah 21 Fév 2017 à 01:25 68

C'est à travers un atelier sous régional organisé par la direction de l'enseignement technique et professionnel du ministère de l'enseignement secondaire, qui a démarré ce lundi 20 février 2017 à Grand-Popo et qui va durer trois jours, que les instances Ouest-africaines ont voulu de commun accord lutter contre le chômage des jeunes.



"D'ici 2030, on va probablement avoir 22 millions de béninois et de béninoise. Ce qui veut dire qu'en quinze (15) ans la population béninoise va plus que doubler. Quel est le sort qui sera réservé à tous ces jeunes? ". C'est à cette problématique que Benoît Meyer Bisch, le directeur résident suppléant de la coopération Suisse, a mis un point d'honneur pour permettre aux acteurs impliqués d'appréhender les défis auxquels font face le Bénin et tous les autres Etats membres de l'Union monétaire Ouest-Africaine (Uémoa) : La question du chômage et de l'emploi des jeunes.

En effet, l'objectif visé en organisant cet atelier est de poursuivre la mise en place de la plate forme de mutualisation qui servira à collecter, traiter et mettre à la disposition des pays membres des ressources disponibles. La coopération Suisse et les partenaires techniques et financiers (Ptf) s'engagent à accompagner les pays membres dans tout processus permettant de trouver des solutions pour pallier le problème de sous-emploi et le chômage des jeunes.

Par ailleurs, cet atelier qui est le premier d'une série, est un très bon jalon, qui mérite d'être suivi aux dires du directeur résident suppléant de la coopération Suisse Benoît Meyer Bisch. Il a rassuré que les partenaires techniques et financiers et le gouvernement Suisse vont soutenir cette approche très pertinente qui représente l'avenir. Aux termes de cet atelier sortira le document qui va dresser le chemin à suivre par les Etats pour renforcer leur politique en matière de formation des jeunes.