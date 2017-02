Bénin : Quid de la journée mondiale de la justice sociale ?

Par Pascal Mensah 20 Fév 2017 à 11:50 83

« Prévenir les conflits et maintenir la paix par le travail décent » . C'est sous ce thème que le monde entier va célébrer l'édition 2017 de la journée mondiale de la justice sociale. En effet, l’Assemblée générale des Nations-Unies a proclamé le 20 février, Journée mondiale de la justice sociale.

Elle invite les États Membres à célébrer cette journée spéciale en menant à l’échelon national des activités concrètes visant à promouvoir la justice sociale. La date du 20 février vient rappeler à tous que les gouvernants se sont engagés à faire de l'élimination de la pauvreté et du chômage une de leurs priorités. Pour certains acteurs de la société civile, la justice sociale n'est pas encore une réalité.

« La justice sociale demeure un idéal » confie Noël Chadaré, le secrétaire confédération nationale des organisations syndicales indépendantes du Bénin.

La justice sociale est l'accès de tous à l'emploi et au revenu, elle est aussi une question de droits, d'égalité des sexes et de liberté d'expression. Pour atteindre cette justice sociale, le syndicaliste estime qu'il faut un minimum pour la garantir aux béninois sous l'ère de la rupture et du nouveau départ. Il met l'accent sur l'urgence d'une protection sociale pour tous les béninois, revoit les salaires politiques et la lutte contre la corruption, assainir les finances et avoir une marge d'argent suffisante qu'il faut investir dans les populations. Et c'est à ce prix qu'on pourrait parler d'une relative justice sociale, a-t-il poursuivi