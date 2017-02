Sikka Tv coupée sur les décodeurs Strong et Canal + au Bénin

Par Souleymane Boukari 20 Fév 2017 à 02:09 394

Les déboires de la chaîne de télévision Sikka Tv avec la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), portés au-delà à des frontières béninoises. Au Bénin, les téléspectateurs de la chaîne de télévision de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon, ont dû constater qu’ils ne la reçoivent plus depuis mercredi.

Et pour cause, sur demande du président de la Haac, Adam Boni Tessi, Sikka Tv a été retirée de l’espace béninois d’Eutelsat et de Canal+. Par conséquent, elle n’est plus visible sur les décodeurs Strong et Canal + au Bénin. Selon nos recoupements, la chaîne continue d’émettre dans les autres pays. Ce retrait fait suite à la mesure prise par la Haac il y a quelques mois.

En novembre dernier, l’institution de régulation des médias avait suspendu sept organes de presse, (radio et télé) y compris Sikka TV, pour violation du cahier des charges ou défaut d’autorisation. Il est reproché à la chaîne du magnat de la volaille d’émettre sans autorisation préalable. Les responsables de Sikka Tv remettent en cause cet argument. Ils avancent que Sikka Tv est une chaîne de droit français qui émet depuis Paris.

Lire Bénin : la HAAC lève les sanctions contre E-Télé, Soleil Fm et Eden Tv

Ses émissions béninoises sont produites par IDEAL Production, basée à Cotonou. D’ailleurs, la Haac a mis sous scellé les locaux de cette boite, les prenant pour ceux de Sikka Tv. Malgré cette fermeture, Sikka Tv continuait d’émettre. L’ayant constaté, la HAAC a demandé à EutelSat et Canal+ de retirer la chaîne de leur espace Bénin, sous prétexte qu’elle n’a pas de convention avec les autorités compétentes du pays.

Contacté, l’un des responsables de Sikka Tv nous confirme : « les téléspectateurs du Bénin n’arrivent plus à nous recevoir », mais rassure que « Sikka Tv est reçu dans les autres pays. Notre site web est fonctionnel. Les programmes suivent leurs cours »