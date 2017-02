Gestion des déchets solides ménagers: La Mairie d'Abomey-Calavi s'approprie l'expertise Ghanéenne

Par Pascal Mensah 18 Fév 2017 à 19:47 139

Le Maire de la commune d'Abomey-Calavi Georges Bada, à la tête d'une délégation restreinte composée de Florent Ezrou, Président de la Commission chargée des infrastructures, équipements et transports et de l'Ingénieur des Travaux Publics, Dieu-Donné Mègninnou, Directeur des Services Techniques de la Mairie d'Abomey-Calavi, s'est rendu à Accra pour s'approprier l'expertise Ghanéenne en matière de gestion des ordures ménagères.

Lors de son séjour à Accra, la délégation de la Mairie d'Abomey-Calavi a visité ''Accra Compost And Recycling Plant Limited'' ( ACARP), une Société de collecte et de transformation de déchets solides ménagers à potentialités variables et de grande renommée dans la sous-région. Cette Société transforme des déchets en des denrées utiles, génératrices de devises et à même de créer d'une part, de saines conditions environnementales et d'impacter d'autre part les indicateurs socio-économiques, facteur d'une économie africaine prospère.

Parallèlement, la visite de la Société ZOOMLION GHANA Limited a permis aux membres de la délégation de s'imprégner des nombreuses années d'expériences de la société dans la collecte des déchets ménagers. Cette démarche est la parfaite illustration de ce que l'autorité communale accorde une importance au nettoyage, à la collecte et à la gestion des déchets solides ménagers qui du reste, constitue une filière porteuse dans d'autres pays de la sous-région.

Le Maire Georges Bada veut s'inspirer de cette expertise ghanéenne pour une gestion efficace et efficiente des ordures ménagères dans sa commune.