Lutte contre le paludisme au Bénin: L’Usaid offre 100 000 moustiquaires à des écoles primaires

Par Eric Amou 18 Fév 2017 à 12:02 122

Dans la journée du vendredi 10 février 2017 à Abomey-Calavi, l’Usaid-Bénin a lancé son projet « Distribution des moustiquaires dans les écoles ». Occasion pour offrir des moustiquaires à des écoles primaires de cette région.

Soucieux du bien-être des populations béninoises, l’Usaid a procédé le vendredi 10 février 2017, à une distribution de moustiquaires à des écoles primaires d’Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique. Objectif : Atteindre le maximum d'enfants et de familles possible, dans l’espoir de soulager le Bénin du fardeau de la malaria. Cette activité rentre dans le cadre du projet « Distribution des moustiquaires dans les écoles » qu’a lancée l’Usaid. Selon le représentant résident de l’Usaid-Bénin, Jonathan Richter, le paludisme est la cause principale de morbidité et de mortalité des enfants. Ce fléau touche les populations de tous âges et milieux économiques a laissé entendre le représentant.

« Ces zones ont été sélectionnées en raison du faible niveau de possession de moustiquaires dans la région », a-t-il poursuivi.

Aux dires de Jonathan Richter, les enseignants vont gérer la distribution des moustiquaires aux enfants d'école primaire des établissements scolaires sélectionnés. Aussi, ces derniers vont travailler avec les élèves, en vue de promouvoir l'utilisation des moustiquaires dans les foyers. Il estime que cela va permettre de développer des « clubs scolaires Malaria ». Cette activité démontre l'importance d'une approche multisectorielle dans la lutte contre une maladie qui, entrave le progrès dans de nombreux secteurs à l’en croire.

Cette initiative démultiplie ainsi les forces, tant du Ministère de la Santé que du Ministère des Enseignements. Il annonce que si l’opération réussit, l’initiative présidentielle de lutte contre le paludisme (PMI) et le Programme National de Contrôle de la Malaria au Bénin (Nmcp), étudieront les possibilités de développer cette activité dans d’autres écoles à travers le Bénin. Il faut souligner que 1500 écoles primaires de l’Atlantique ont bénéficié de ces moustiquaires