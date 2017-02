Rénovation d’un château d’eau : Arnaud Agbodjété redonne espoir aux habitants de Gbéko

Par Ismail Keko 18 Fév 2017 à 11:12 178

Les populations de Gbéko, dans la commune de Dangbo sont confrontées depuis quelques temps à des problèmes de disponibilité d’eau potable dans la localité. Arnaud Agbodjété, actuel directeur général adjoint de la Sogéma et natif de cette localité, a volé au secours de ces populations de la vallée de l’ouémé.

Il est descendu le dimanche dernier dans le village de Gbéko, pour s’enquérir des difficultés et des réalités que vivent les habitants, afin de trouver des solutions pour y remédier. C’est pour cette raison qu’il a d’abord visité les installations du château d’eau qui alimente tout l’arrondissement. Malheureusement, le constat effectué est très amer à cause de la vétusté de ce château d’eau, et du faible débit d’écoulement de l’eau à la pompe. Ce château d’eau daterait de plus d’une vingtaine d’années. Aussi, Arnaud Agbodjété a-t-il pris l’engagement d’accompagner pour la construction d’un second château d’eau plus grand que le précédent mais également, d’œuvrer pour la réhabilitation de l’ancien déjà vétuste.

Mais avant, Arnaud Agbodjété s’est entretenu avec le président du comité des usagers d’eau de Gbéko, Rodrigue Gnonlonfoun. Il a été décidé que la réhabilitation du château d’eau soit dirigée par l’Association de développement « Mikpléalodo », avec l’apport de tous. Aussi, une journée de réflexion sera initiée dans les prochains jours pour parfaire les idées. Des solutions adéquates ont donc été trouvées pour le bonheur des populations. Ensuite, un détour a été fait pour les civilités au chef du village de Gbéko