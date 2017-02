Conférence de la zone ouest-africaine du scoutisme : Cotonou accueille l’événement

Par Pascal Mensah 18 Fév 2017 à 10:37 189

Rechercher OK

Du 21 au 27 février 2017, la capitale économique du Bénin accueillera la 11eme édition du forum des jeunes et de la conférence de la zone ouest Afrique du scoutisme.

L'objectif est de renforcer le cadre d'échange entre les associations et organisations scoutes nationales de l'espace de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

«Scoutisme, un instrument de l'unité et de renforcement de la Cedeao», c'est sous ce thème que se regrouperont les jeunes de 16 à 25 ans pour discuter des enjeux de leur temps et surtout engager des actions en faveur de la paix et de la promotion du dialogue.

En ce qui concerne la conférence des responsables, elle va évaluer la situation du scoutisme dans la zone Ouest Afrique, et offrir une tribune de partage d'expériences entre les associations et organisations scoutes.

«La conférence de zone se veut aussi une opportunité pour les décideurs scouts de réfléchir à une meilleure implication des scouts dans le processus d'intégration au sein de l'espace CEDEAO», a confié, Joachim Domanou, Commissaire Général du Scoutisme Béninois.

Pour ce dernier, une série d'activités est prévue, notamment un forum sur l'éducation scoute, des formations spécifiques au profit des responsables et des jeunes, des travaux de groupe sur diverses thématiques, des activités communautaires, des visites de sites touristiques, une soirée de gala. Plus de 300 délégués en provenance d'une douzaine de pays, membres de l'espace communautaire, notamment le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée Conakry, le Libéria, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Léone et le Togo seront les hôtes du Bénin dans le cadre de ces activités.