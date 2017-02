Pour coups mortels: Oumorou Noufou condamné à 7 ans de réclusion criminelle

Par Pascal Mensah 17 Fév 2017 à 20:32 326

Oumorou Noufou, cultivateur, âgé de 37 ans a été condamné jeudi au terme de son jugement à la cour d’assises de Parakou à la peine de 07 ans (soit 2555 jours) de réclusion criminelle.

Les nommés Oumorou Noufou et Saley, ressortissants nigériens sont cultivateurs mais employés dans des champs limitrophes dans le village de Goungoun, arrondissement de Guéné, commune de Malanville. Dans la matinée du jeudi 05 mars 2009, Oumorou Noufou a constaté que la serrure de la cabane de son patron a été détruite et des outils agricoles enlevés.

Ses soupçons se sont portés sur Saley qui a reconnu les faits et a promis restituer les outils volés. Le 07 mars 2009, Saley est revenu et tentait d’attraper les volailles de Bagado Kora, patron d’Oumorou Noufou. Ce dernier n’a pas apprécié ce comportement de Saley et lui fit des remontrances. Il s’en est suivi une altercation au cours de laquelle Oumorou Noufou et Saley échangèrent des coups de point. Saley a ensuite fui pour se rendre dans le champ de son patron Karim Aboe mais Oumorou Noufou, non satisfait l’a suivi et la bagarre a repris. Oumorou Noufou a assené plusieurs coups de bâton sur la tête de Saley qui s’est écroulé sur le chemin de retour du village. Interpellé et inculpé de coups mortels, Oumorou Noufou a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure avec la précision qu’il a reçu aussi des coups de la victime.

Le bulletin N°1 du casier judiciaire de l’accusé ne porte mention d’aucune condamnation antérieure. Dans sa réquisition, le ministère public représenté par Léon Pape Yehouénou a fait observer à la cour que le siège de l’infraction se réside dans l’article 309, alinéa 4 du code pénal. Aussi a-t-il fait remarquer à la cour après avoir examiné le dossier que les éléments pouvant permettre d’asseoir du point de vue juridique la culpabilité du mis en cause sont établis. Selon l’avocat général, l’intention de nuire à la victime est manifeste. Mais en dépit de toutes ses observations, il a souligné que l’accusé bénéficie de circonstances atténuantes dont l’excuse de provocation, sa bonne moralité et sa bonne collaboration même si par moment ce dernier était inconstant dans ses déclarations.

Il a requis la disqualification des faits de coups mortels en homicide volontaire, déclaré l’accusé coupable d’homicide volontaire et l'a condamné au temps qu’il a déjà passé en détention. Le conseil de l’accusé assuré par Jean-Claude Gbogblenou a dans sa plaidoirie démontré à la cour que l’intention de donner la mort n’est pas manifeste chez son client, ce qui ne devrait pas donner lieu à une quelconque disqualification des faits.

Tout en reconnaissant la culpabilité de l’accusé, il fait observer à la cour que son client pourrait bénéficier d’excuse de provocation. Il a demandé à la cour de le libérer pour se réinsérer dans la société. La cour présidée par Richard Limoan délibère et déclare le nommé Oumorou Noufou coupable d’avoir à Guéné porté volontairement des coups et faits des blessures sur la personne du sieur Saley sans intention de lui donner la mort puis le condamne à la peine de 07 ans de réclusion criminelle. Les assesseurs Epiphane Yéyé, Rodrigue Sedonougbo ont assisté le président. La plume était tenue par le greffier Me François Nougbodohoué.