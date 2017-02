Mono / Couffo: les préfets déclenchent une lutte contre l’utilisation des sachets plastiques

Par Pascal Mensah 16 Fév 2017 à 09:06 314

Lors de la 2ème réunion de la conférence administrative départementale (CAD) du Mono et du Couffo, les préfets, Komlan Séna Sedzro Zinsou du Mono et Christophe Houinsou Mégbédji, du Couffo ont fait part de leur volonté à enclencher une lutte sans merci contre l'utilisation des sachets plastiques.

Au cours de ladite réunion, les préfectures de Lokossa et d’Aplahoué ont été instruits afin de saisir les directeurs départementaux aux fins de sensibiliser les restaurateurs se trouvant aux alentours de leurs structures respectives en vue d’interdire l’utilisation des sachets pour la préparation et l’emballage des repas d’une part et d’autre part aux maires des communes afin qu’ils sensibilisent les populations sur ce phénomène dangereux pour la santé.

Pour les problèmes liés à la délimitation des communes des départements du Mono et du Couffo, les membres de la CAD ont suggéré que les deux préfets fassent conjointement une séance de sensibilisation avec les 12 maires. Pour éviter que des dérapages n'arrivent au sein des communautés, les membres de la CAD ont également souhaité que le statu quo soit maintenu jusqu’à ce que le législateur clarifie la situation.

Par ailleurs, il est recommandé que les élèves en classe de première soient sensibilisés sur l’établissement de leur carte d’identité nationale aux fins de leur faciliter la constitution des dossiers du baccalauréat une fois en classe de Terminale.