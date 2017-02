Libération de la voie Porto-Novo - Pobè : les usagers des marchés sensibilisés

Par Pascal Mensah 15 Fév 2017 à 04:22 65

Le préfet du département du Plateau, Daniel Valère Sètonnougbo, accompagné du secrétaire général de la Préfecture de Pobè, du maire de la commune d’Adja-Ouèrè, a procédé à la sensibilisation ce mardi, des usagers des marchés d’Ikpinlè et de Mowodani dans la commune d’Adja-Ouèrè, sur la nécessité de libérer la voie inter-Etats Pobè – Porto-Novo.

Démarrée à partir du collège d’enseignement général 1 d’Ikpinlè, cette visite a permis a l'autorité préfectorale de constater de visu l’effectivité du dégagement d’une buvette installée en face de la clôture dudit collège.

« N’autorisez plus ces genres d’installations. Le collège est un lieu du savoir, il ne peut en aucun cas être transformé en un centre commercial », a lancé le préfet Daniel Valère Sètonnougbo à l’endroit des autorités du CEG1 Ikpinlè.

Au complexe scolaire d’Ikpinlè, le message a été le même et le préfet Sètonnougbo est resté ferme sur la décision en ordonnant aux cinq directeurs dudit complexe, au maire de la commune d’Adja-Ouèrè et aux élus locaux de prendre les dispositions nécessaires pour sensibiliser les usagers qui ont transformé les alentours du complexe en une zone commerciale pour qu’ils plient bagage dans un bref délai avant la phase répressive.

Par ailleurs, au niveau du marché de Mowodani qui s’anime tous les cinq jours, l’autorité préfectorale a eu un entretien avec les membres des comités de gestion des deux grands marchés de zone sur la nécessité de libérer complètement la voie les jours du marché.

« Les usagers doivent rentrer dans le marché et occuper les hangars pour laisser de part et d’autres au moins quatre mettre du goudron. La voie est étroite ; les usages n’ont plus à étaler ou exposer des marchandises sur le trottoir les jours du marché », a-t-il précisé avant d’inviter les élus locaux et les comités de gestion des marchés à œuvrer de commun accord avec les forces de l’ordre pour dégager tous ceux qui vont s’opposer à la décision afin de rendre fluide la circulation dans les localités de Mowodani et d’Ikpinlè les jours des différents marchés. Tous ont montré leur détermination à œuvrer pour la mise en application de la décision du préfet.