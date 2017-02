Mardi noir à la gare routière de Bohicon : Des échauffourées ont fait un blessé grave

Par Pascal Mensah 15 Fév 2017 à 03:52 217

Des bagarres survenues ce mardi entre des transporteurs et les syndiqués de l’Union nationale des conducteurs démocrates du Bénin (UNACODEB) à la gare routière de Bohicon ont engendré des dégâts matériels.

On note également un blessé grave. Selon un conducteur de taxi rencontré à la gare routière de Bohicon, le mal est plus profond, et est nourri par des rivalités. Cette guéguerre serait aussi liée à la vente des tickets, qui divise trois syndicats de transporteurs, a-t-il précisé.

De source concordante, le dossier serait pendant devant le tribunal de première instance d'Abomey, quand ce mardi matin, un élément perturbateur s'est produit : les syndiqués de la SYNACODEB, armés de machettes et de gourdins, ont voulu passer à la vente des tickets confectionnés par leur syndicat.

Les membres d’un autre syndicat appuyés de certains conducteurs y ont opposé une farouche résistance. Dans les altercations qui ont suivi, un individu à été grièvement blessé. Les forces de l’ordre et de sécurité publique ont procédé à des arrestations dans les rangs des syndicalistes armés, a-t-on appris de source digne de foi.

La gare routière de Bohicon est minée par cette crise depuis plusieurs mois. Une crise qui oppose les conducteurs de taxi et le pouvoir communal, ce dernier qui aurait voulu imposer un de ses sbires à la direction du comité de gestion de la gare, en lieu et place de l’actuel président du comité de gestion, Hervé Akpakpo, a avoué un conducteur de taxi qui a requis l'anonymat.