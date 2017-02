Blocage des subventions aux institutions spécialisées de l’Uac : La clémence du gouvernement sollicitée

Par Eric Amou 15 Fév 2017 à 01:23 38

Depuis la suspension des subventions aux institutions spécialisées de l’Université d’Abomey-Calavi, leurs responsables ne cessent d’entreprendre des démarches afin de rectifier la situation. Invité de l’émission « Actu Matin » sur la télévision privée Canal 3 Bénin hier mardi 14 février 2017, Koudous Ayah, Directeur de publication de ‘’Le Héraut’’, a expliqué qu’ils n’en sont pour rien dans les grèves au campus, avant de solliciter la clémence du gouvernement.

Les institutions spécialisées de l’Université d’Abomey-Calavi (Uac) sont sans subvention depuis plusieurs semaines. Conséquences : les étudiants ne bénéficient plus des formations para-académiques. Pourtant, ces formations ont permis à bon nombre de nos cadres de se forger une personnalité et d’être utiles pour la nation, à en croire le Directeur de publication du journal ‘’Le Héraut’’.

Ce dernier était hier mardi 14 février 2017, l’invité de l’émission « Actu Matin » de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin. Cette démarche du Dp, s’inscrit dans la volonté des responsables des institutions lésées, d’obtenir de nouveau leurs subventions de la part des autorités.

« Les institutions spécialisées ne sont mêlées ni de loin ni des près au mouvement de grève qui a abouti à la suspension des activités des associations estudiantines », a déclaré Koudous Ayah pour exprimer son désarroi.

Il estime que ce sont les formations complémentaires et para-académiques, qui donnent des bases solides aux étudiants. « Notre système éducatif peine à vraiment nous donner des outils » argue-t-il. Il y a des centaines de jeunes qui attendent les formations de ces institutions spécialisées à caractère éducatif a laissé entendre le Directeur.

Il pense que la jeunesse aujourd’hui est très entreprenante et dynamique, et veut contribuer au développement de son pays. Elle ne veut plus rester spectatrice, regarder faire. C’est fort de cela que nous sollicitons la clémence du gouvernement, afin que les subventions soient à nouveau octroyées, a fait savoir Koudous Ayah.

Les subventions permettent entre-autres d’organiser des ateliers de formation, des évènements d’intérêt public, de faire la promotion des comportements de paix en milieu universitaire, et d’organiser l’orientation professionnelle des bacheliers