Droits des enfants: La rédaction du rapport alternatif sur l’Examen périodique universel lancée

Dans le cadre de l’évaluation par les pairs du respect des droits de l’Homme au Bénin, la Coalition des organisations sociales de défense des droits de l’enfant (Close) de Norbert Fanou-Ako, a entamé samedi dernier une rencontre de concertation avec plusieurs Ong, pour la rédaction du rapport alternatif sur l’Examen périodique universel (Epu).

Les Organisations de défense des droits de l’enfant sont déjà à l’œuvre pour la rédaction de l’Examen périodique universel (Epu) du Bénin. Les travaux ont commencé samedi 11 février, dans les locaux de l’Ong Enfant solidaire d’Afrique et du monde (Esam), à Cotonou.

« On s’est effectivement réunis sur invitation du comité de liaison des organisations sociales de défense des droits de l’enfant, pour parler de l’élaboration du rapport alternatif sur l’Examen périodique universel (Epu) », a informé Norbert Fanou-Ako, coordonnateur de Close.

L’Epu, a-t-il expliqué, « c’est un examen des pairs pour voir la santé des droits humains dans chaque pays ». En ce qui concerne son pays, il apprend qu’« il se trouve que le Bénin doit répondre cette année, de comment les droits humains sont vus, traités et ce qu’en disent les Béninois ». Le rapport alternatif en question, est produit par les Organisations de la société civile engagées sur le front de la défense des droits de l’Homme. La rencontre entamée permettra d’harmoniser les observations des différentes Ong selon M. Fanou-Ako. « Pour ne pas faire de la diversion, il y a cette possibilité de concertation qui est donnée aux organisations de la société civile des droits de l’Homme, et qui pourraient écrire selon le vécu, la vérité de tous les jours, comment se porte la question des droits de l’Homme » a-t-il dit ajoutant, « Pour le cas du Bénin, il y a plusieurs initiatives. En 2012, un certain nombre d’organisations de la société civile ont été sollicitées pour élaborer le rapport alternatif. A la fin, on a constaté qu’il y a beaucoup d’organisation qui ne se sont pas concertées ».

Le temps de la vérité

Pour les Osc béninoises, c’est le moment de rapporter la vérité du terrain.

« Quand on parle des droits de l’Homme, il y a des conventions spécifiques pour les droits des femmes, il y a des conventions spécifiques pour les droits de l’enfant, c’est tout ça qu’il faut passer au peigne fin. L’Epu c’est cette possibilité des pays à passer devant les pairs pour répondre des gaps qui existent. Les sources d’information telles que les organisations de la société civile, doivent répondre de la vérité du temps par rapport aux vécus quotidiens des femmes et des enfants sur un même territoire », a indiqué le coordonnateur de Close.

Durant les travaux, les représentants des différentes organisations représentées, passeront en revue des thématiques comme l’assassinat, l’enlèvement des enfants, les grossesses en milieu scolaire, les mariages forcés et autres. Selon M. Fanou-Ako, le rapport est attendu au plus tard pour le 25 mars prochain, et tout sera fait pour tenir dans ce délai de rigueur