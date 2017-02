Bénin : Le tradipraticien Benoit Kpakou distingué

Par Ismail Kèko 14 Fév 2017 à 04:20 155

Dans le cadre de la soirée des Oscars de récompenses Bénin Top Reward, édition 2017 organisé par le groupe « Energie Média », plusieurs personnalités béninoises ont été distinguées dans des catégories variées telles que l’éducation, la santé, les œuvres sociales, la musique traditionnelle, les tradipraticiens et les vodounons.

C’est la place des fêtes de Godomey échangeur, qui a abrité la cérémonie. Au nombre de ces récipiendaires, figure le tradipraticien Benoit Kpakoun dit « Frère B », résidant dans la ville capitale. Ainsi, pour ses nombreuses œuvres dans le domaine de la médecine traditionnelle, et le fâ au plan national et international, ce dernier a été honoré en recevant une distinction de mérite et de reconnaissance.

C’est Timothée Agligan, directeur général du groupe « Energie Média », qui lui a remis officiellement la distinction. Le tradipraticien Benoit Kpakoun, très satisfait de cet honneur qu’on lui a fait, a d’entrée remercié les initiateurs. Il a profité de cette occasion pour prodiguer des conseils à l’assistance.

Signalons que les récipiendaires sont venus de plusieurs contrées du pays, notamment de Porto-Novo, de Parakou, de Ouidah, de Zê, d’Abomey et autres. Le groupe « Energie Média » est composé de personnes aux profils divers, dont des techniciens, des journalistes et des communicateurs