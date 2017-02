Bénin : Des propositions pour donner une meilleure visibilité à Porto-Novo

Par Ismail Kèko 14 Fév 2017 à 03:58 272

Les rideaux sont tombés le vendredi dernier sur les ateliers ouest-africains d’urbanisme organisés à la piscine municipale de Porto-Novo. Plusieurs acteurs professionnels, notamment des architectes et urbanistes africains et européens étaient de la partie.

Plusieurs propositions ont été soumises au cours de ces assises, afin d’impulser un nouvel élan au développement de la ville de Porto-Novo, qui détient d’énormes potentialités encore non révélées. « Relever les défis de Porto-Novo capitale africaine du 21è siècle », c’est sur ce thème que les deux équipes des ateliers ouest-africains d’urbanisme de Porto-Novo, se sont penchés pour proposer de nouveaux pôles d’urbanisme de la ville capitale.

Entre autres, la résilience face aux changements climatiques, le développement durable et inclusif, la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles, la croissance économique et démographique, la densification et l’agronomie périurbaine. A en croire les explications du maire de Porto-Novo, Emmanuel Zossou, cette session, s’inscrit dans le cadre du grand projet « Porto-Novo, ville verte », porté sur les fonds baptismaux au cours de la COP 21 à Paris par les deux grands bailleurs de fonds à savoir le Fonds Français pour l’Environnement Mondial et l’Agence Française de Développement.

Aussi, ce grand projet a pu voir le jour, d’une part, grâce aux acquis des ateliers d’urbanisme qui se sont succédé depuis 2015, et d’autre part, par la solidité des partenariats noués. Enfin, on peut citer la détermination dont à fait preuve l’équipe municipale de la ville de Porto-Novo, pour construire un projet de territoire durable. Pour rappel, la ville aux trois noms comme on l’appelle souvent, est construite le long d’une lagune de 35 kilomètres, à laquelle on accède par un pont. Elle a progressivement perdu son statut au profit de Cotonou, la nouvelle ville portuaire, jusqu’à perdre dans les années 60, la présidence et les d’autres institutions