Décoration: La gratitude de l’Etat béninois à Mark Dybul et à son institution

Par La Rédaction 13 Fév 2017 à 10:36

En marge des travaux du dialogue national sur le financement de la santé, le directeur exécutif du Fonds Mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a été décoré par l’Etat béninois, et reçu au grade de Commandeur de l’Ordre nationale du Bénin.

Il s’agit, selon le ministre de la santé Alassane Séidou qui représentait le gouvernement à cette cérémonie, de la reconnaissance part l’Etat d’une part, des qualités professionnelles, du dévouement et de la détermination de l’homme dans l’accomplissement de ses fonctions ; d’autre part, d’un symbole de la gratitude du Bénin au Fonds Mondial, pour son importante contribution à l’amélioration du bien-être des populations béninoises.

Mark Dybul est le Directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, depuis janvier 2013.

Depuis plus de 25 ans, il travaille dans les domaines du VIH et de la santé publique, comme clinicien, scientifique, enseignant et administrateur.

Après avoir obtenu son diplôme à la faculté de médecine de Georgetown à Washington D.C., Mark Dybul a rejoint l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, où il a mené des études fondamentales et cliniques sur la virologie, l’immunologie et l’optimisation du traitement du VIH. Il a notamment conduit le premier essai contrôlé randomisé, d’un traitement par association aux antirétroviraux en Afrique.

Mark Dybul, est l’un des architectes du Plan d’Urgence du Président des Etats-Unis pour la lutte contre le sida, mieux connu sous son appellation PEPFAR. Après y avoir occupé les fonctions de directeur médical, sous-directeur, directeur adjoint et directeur par intérim, il a pris la tête de l’organisme en 2006 en devenant coordonnateur mondial de la lutte contre le sida pour les États-Unis, ayant rang d’ambassadeur au niveau d’un sous-secrétaire d’État. Il a occupé ce poste jusqu’en début 2009.

Mark Dybul est Professeur à la faculté de médecine de l’Université de Georgetown. Il a rédigé de nombreux articles scientifiques et politiques, et s’est vu décerner plusieurs diplômes et distinctions honorifiques