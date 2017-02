L’Usaid-Bénin lance officiellement la 2ème phase du projet ‘’Pihi-Com’’

Par Eric Amou 12 Fév 2017 à 11:50 222

Dans le souci de faire reculer la mortalité maternelle et infantile au Bénin, l’Usaid-Bénin a procédé au lancement officiel de la 2ème phase du projet « Paquet d’interventions à haut impact au niveau communautaire (Pihi-Com) ».

C’était le mercredi 08 février dernier à l’hôtel de ville d’Abomey-Calavi. 13 communes prises en compte pour la 2ème phase du projet « Paquet d’interventions à haut impact au niveau communautaire (Pihi-Com). Il s’agit de Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Zê, Toffo, Comé, Gand-Popo, Houéyogbé, Bopa, Zagnanado, Ouinhi, Savalou et Bantè. Ce projet a été officiellement lancé le mercredi 08 février dernier à l’hôtel de ville d’Abomey-Calavi, par l’Usaid-Bénin. Le projet ‘’Pihi-Com’’ vise à assurer aux populations, un accès équitable aux services de santé, sans distinction de race, d’ethnie ou de religion.

Exprimant sa joie pour avoir abrité le lancement de la 2ème phase dudit projet, Julien Hounvo, 2ème adjoint au Maire de la commune d’Abomey-Calavi, pense que le volet communautaire de ce projet va non seulement optimiser la couverture sanitaire dans sa commune, mais aussi, élargir la prévention et l’indemnisation des décès maternels et infantiles.

« Ce projet est très intéressant pour nous », a-t-il indiqué.

Il finit, en rassurant que les maires bénéficiaires du projet ‘’Pihi-Com’’, ne ménageront aucun effort pour la réussite de cette intervention en faveur de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant.

Atteinte de l’objectif 3 des Odd

A sa suite, le préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia, a invité les autorités locales de ces communes à faire preuve de rigueur et de transparence dans la gestion du projet. Selon le préfet, la fructueuse collaboration entre les Etats-Unis et le Bénin, augure d’un avenir meilleur et d’un chemin rassurant vers l’atteinte de l’objectif 3 des « Objectifs de développement durable » (Odd).

« Faisons tous en sorte qu’il y est une 3ème, pourquoi pas une 4ème phase », a souhaité Jean-Claude Codja.

Avant le discours du Directeur de l’Usaid-Bénin, les participants ont eu droit à une démonstration de la prise en charge d’un enfant de moins de 5 ans atteint de paludisme, par un relais communautaire. Prenant la parole, Jonathan Richter a rappelé que la particularité de ce projet, est que les « Ong » béninoises dirigent elles-mêmes l’exécution des activités du programme. « L’avenir du Bénin est entre les mains du Bénin », a laissé entendre le Directeur de l’Usaid-Bénin, pour inviter les différents acteurs à jouer leur partition.

Le Directeur de cabinet du Ministère de la santé, représentant le Ministre, Lucien Toko, estime qu’avec ce projet, le Bénin fait un pas significatif vers l’atteinte de l’objectif 3, des Objectifs du développement durable. Il appelle les Ong et associations de défense des droits de l’homme, à apporter leurs contributions, pour la réussite du projet. Il les a assurés de la disponibilité des services de santé, pour que ce projet connaisse les prémices de la réussite, avant de lancer le projet ‘’Pihi-Com’’