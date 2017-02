4ème édition du concours «Le Livre contre les maux de la cité» lancée

Par La Rédaction 12 Fév 2017 à 11:03 223

La 4ème édition du concours "Le Livre contre les maux de la cité" est ouverte.

Il est lancé à cet effet depuis le 20 janvier, un appel à candidature, ouvert aux ressortissants ouest-africains vivant au Bénin, au Togo et en Côte d’Ivoire, n’ayant jamais publié individuellement ou collectivement, une œuvre romanesque et âgés de 18 à 30 ans. Chaque postulant est appelé à envoyer au plus tard le 03 mars 2017 à 18h00, un seul texte écrit en français, avec un titre, présenté au maximum sur cinq pages de papier, format A4, police Times New Roman, corps 14, interligne simple. Le règlement du concours précise que «chaque texte devra être accompagné d’une fiche identitaire (nom, prénom, lieu de provenance, fonction, numéro(s) de téléphone(s) fonctionnel(s) et courriel) du candidat.». Une version électronique des textes en provenance du Bénin, est envoyée aux adresses: ecrivains_humanistes@yahoo.fr /c.segnigbinde@protonmail.com. Une autre version papier, sous pli fermé avec la mention "Concours Livre contre les maux de la cité, 2017", est déposée au Secrétariat de l’Association « Ecrivains Humanistes du Bénin » sise à Aïbatin, juste après la pharmacie Fidjrossè, en quittant Houéyiho pour le carrefour Adjaha.

Quant aux textes en provenance de la Côte d’Ivoire et du Togo, ils sont envoyés aux adresses suivantes : ecrivains_humanistes@yahoo.fr/ mauvierge@gmail.com. Pour les candidats résidant au Togo, une autre version papier, sous pli fermé avec la mention "Concours Livre contre les maux de la cité, 2017" est déposée au Centre Culturel Fil Bleu Aréma / Route d'Adidogomé / En face de la station d'essence Selle Adjinomoto au Togo. Pour les candidats de la Côte d’Ivoire, les versions papier des textes peuvent être envoyées à l’adresse "Koudossou Fioklu Maurille / 01 Bp 1910, Lomé 01.» lit-on dans le règlement.

L’Association « écrivains humanistes », propose l’organisation d’un atelier de réécriture du 15 au 17 mars 2017, à Cotonou et à Lomé au profit des candidats sélectionnés. Après l’atelier, chaque candidat doit renvoyer son texte final, au plus tard le 20 mars 2017, dans les conditions prévues et aux mêmes adresses supra-mentionnés, pour une évaluation par un jury. Il sera décerné au premier, le "Prix Ecrivains Humanistes, Plume Junior, éd 2017", composé d’un trophée, d’une enveloppe financière de cent mille (100 000) francs Cfa, ou un lot équivalent à la même somme, et d’une bourse d’édition individuelle pour ses futures productions, parallèlement à l’édition du recueil collectif issu du concours.

D’autres lots sont également en jeux