Lutte contre les faux médicaments au Bénin : L’Usaid équipe le LNCQ

11 Fév 2017

Le Ministère de la santé, a officiellement réceptionné hier, une chaîne de chromatographie liquide de haute performance (Clhp), offerte par l’Usaid, au Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et consommables médicaux (Lncq), pour renforcer la détection efficace des médicaments contrefaits au Bénin.

Le Laboratoire national de contrôle de qualité des médicaments et consommables médicaux (Lncq), dispose désormais d’une chaîne de chromatographie liquide de haute performance, (Clhp) fonctionnelle. C’est un don de l’Usaid, en partenariat avec le fabricant d’équipement de Clhp, Agilent. La réception officielle a eu lieu dans l’après-midi d’hier, mercredi 8 février 2017. Selon le Chef service Physico-chimie, Dr Jacob Bonou, c’est un équipement qui permet de faire l’identification des solutés, des molécules et produits pharmaceutiques.

Il permet aussi de déterminer la qualité de ces molécules, à l’en croire. «C’est un appareil complet, qui nous permettra même d’aller jusqu’à vérifier les impuretés», ajoute-t-il. «Quand on l’a, on est rassuré, on peut assurer de bons résultats en ce qui concerne la qualité des médicaments», renchérit le Directeur du Lncq, Dr Parfait Adjakidje.

Ce don, de façon générale, entre dans le cadre des actions de l’Usaid pour la lutte contre le paludisme, à en croire le représentant résident de l’Usaid au Bénin, Jonathan Richter. Précisément, c’est un don pour renforcer la lutte contre les faux médicaments qui plombent les actions anti-paludisme. «En effet, un trop grand nombre de décès dus au paludisme, survient lorsque des personnes utilisent involontairement et en toute confiance, des médicaments faux, ou de qualité inférieure pour prévenir ou traiter le paludisme. Les faux antipaludéens constituent le type de médicament le plus répandu en Afrique, ce qui représente 25% de tous les faux médicaments» indique-t-il. Il souligne aussi, que le Bénin constitue un principal point d’entrée et de transit pour le trafic de faux médicaments sur le continent africain. «Le Bénin est considéré comme le deuxième plus grand point d’entrée des médicaments contrefaits sur le continent, avec à peu près le quart du trafic total, le Nigéria étant le premier».

Heureux de ce don, qui va impacter positivement la lutte contre les faux médicaments au Bénin, le Directeur de cabinet du ministre de la santé, Dr Lucien Toko, a exprimé les gratitudes de tout le gouvernement béninois à l’Etat américain. Il souhaite que le partenariat soit renforcé, pour l’acquisition d’autres outils de travail, afin d’assurer la bonne santé de la population béninoise.

A noter que pour le présent don, l’Usaid a dépêché au Bénin depuis lundi dernier, deux spécialistes du Clhp venus respectivement des Usa et de la Tunisie, pour l’installation de la chaîne et la formation des techniciens du Lncq, pour son utilisation professionnelle