Raoul Faladé sur Capp fm : « L'occupation temporaire du domaine public est reconnu partout »

Par Pascal Mensah 11 Fév 2017 à 14:25 205

Invité sur l'émission hebdomadaire ''Regard'' de la radio Capp Fm, le secrétaire général de la mairie de Cotonou Raoul Faladé n'a pas fait dans la dentelle.

Il a peint en noir et sur fond de plainte l'opération de libération des espaces publics. Pour lui, il y a une grande pagaille qui s'observe dans l'opération de libération des espaces publics dans la ville de Cotonou. Une pagaille due au non respect du chronogramme, qui avait fixé pour la fin de l'opération pour le 1er février dernier. Mieux l'invité constate avec désolation qu'on a opéré sur des axes non ciblés, du moins pour le compte de cette première phase.

« Aucun préfet ne peut se montrer suffisamment fort s'il empiète sur les prérogatives du maire », regrette le secrétaire général qui souhaite que le cadre légal soit respecté par tous, y compris les autorités.

Il milite pour que les prérogatives de la mairie soient non seulement reconnues mais aussi et surtout respectées, pour éviter ce que les populations qualifient de bras de fer entre l'autorité de tutelle et la municipalité de Cotonou. Quid de la valorisation des espaces libérés ? « On veut faire de belles choses, mais on pèche par la méthode », avance d'emblée Raoul Faladé qui invite le gouvernement à faire connaître le plan d'aménagement de la ville de Cotonou à la mairie, car à l'étape actuelle, les autorités municipales n'ont plus les coudées franches pour agir.

La première chose à faire après la libération des espaces publics, c'est de prendre aux dires du secrétaire général, un acte pour protéger lesdits domaines. Toutefois, l'invité a insisté qu'on ne peut peut pas interdire l'occupation temporaire du domaine public. Dans ses explications, il a démontré que partout au monde, des espaces publics aménagés sont occupés temporairement. « Au delà de ses compétences, le préfet doit toujours garder à l'esprit son rôle d'assistance-conseil » A-t-il précisé avant d'inviter les uns et les autres au calme et à la sérénité.