Libération des espaces publics à Natitingou : Des bulldozers en furie rasent tout sur leur passage

Par Pascal Mensah 11 Fév 2017 à 09:56 223

La phase répressive de l'opération de déguerpissement a démarré ce vendredi à Natitingou.

Les immeubles et boutiques érigés dans les emprises des voies publiques et non encore dégagés subissent la furie du bulldozer. 9 grandes artères de la ville sont concernés. Après la sensibilisation et le marquage des espaces ciblés, l'opération de libération des espaces publics initié par le gouvernement, est effective dans la ville de Natitingou.

Les autorités des services déconcentrés appuyés des forces de l'ordre et de sécurité publique ont contraint les occupants illégaux à se conformer à la mesure gouvernementale. Les bâtiments érigés le long de la route inter États à la sortie nord Ouest de la ville et dont les propriétaires ne sont pas exécutés avant le délai fixé, ont été réduits en poussière et en gravât de pierres par la tronçonneuse du bulldozer.

Dans la foulée, des occupants s'activent pour sauver portes et articles avant l'arrivée de l'engin à leur niveau. Cette opération ainsi lancée, durera au moins cinq (5) aux dires des autorités. Selon le directeur départemental du cadre de vie, ces occupants illégaux ont eu assez de temps pour se conformer à la mesure, raison pour laquelle, ils ne doivent pas s'y opposer.