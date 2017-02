Grève au secondaire: Les enseignants de Parakou boudent le mouvement

Par Pascal Mensah 10 Fév 2017 à 14:36 86

Rechercher OK

Pourquoi les enseignants de Parakou ont-ils refusé d'observer la paralysie? Lancée depuis mardi dernier par la FeSen, la motion de grève n’a pas du tout été suivie par l’ensemble des enseignants intervenant dans des établissements publics de la ville de Parakou.

Ils continuent de dispenser les cours aux apprenants selon les différents emplois du temps établis dans les lycées, et ce depuis le début de cette semaine. Aucun dysfonctionnement n’a donc été constaté dans les établissements du secondaire. Jusqu'à ce vendredi matin, les cours se sont déroulés normalement dans les collèges d’enseignement général de Parakou.

La plupart des salles de classe des collèges sillonnés sont restées ouvertes aux élèves et aux enseignants. Les rendez-vous habituels de cours ont été strictement respectés. Du Lycée Mathieu Bouké au Ceg Hubert Maga en passant par celui de Titirou, aucune paralysie des activités académique n’est observée. Les responsables d’établissements rencontrés ont avoué qu’ils ne sont pas informés de ce mouvement de grève.

Car, affirment-ils, aucune motion de grève ne leur a été adressée de la part des responsables de la FeSen. Et pourtant la motion a été adressée la semaine dernière au ministre de tutelle et largement diffusée dans la presse. Les professeurs sont dans les salles de classe avec les apprenants, et les cours se déroulent comme prévus.

Même son de cloche avec le directeur du Ceg Titirou, Taïrou Kora Mora. Ce responsable ne souhaite d’ailleurs pas l’observation d’une grève par les enseignants. Car, précise-t-il, son collège veut avancer vite dans les programmes. Selon Maurice Fadégnon, enseignant-syndicaliste au Ceg Titirou, le mouvement de débrayage n’a pas eu lieu parce que la FeSen n’a pas une représentation syndicale à Parakou. .