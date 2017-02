Kandi : le Japon finance la construction des salles de classes

Par Pascal Mensah 10 Fév 2017 à 12:39 280

La cérémonie de signature du contrat de don relatif au projet de construction de deux modules de trois classes, bureaux du directeur et magasins dans les écoles primaires publiques de DAMADI-B et Tissarou Peulh, entre l’ambassadeur de la république du Japon Kiyofumi KONISHI et le directeur exécutif de l’ONG ABECOB, a eu lieu hier jeudi.

Cette signature a eu lieu en présence du maire, Alidou Démonlé Moko, de la commune de Kandi, des représentants des parents d’élèves, du représentant du chef de la circonscription scolaire des sages et notabilités de ces localités et des membres du corps enseignant de ces écoles. D'un coût global d’environ cinquante millions de francs CFA (50.000.000), ces infrastructures, deux modules de trois classes, bureaux du directeur et magasins sont un appui du peuple japonais.

Pour le directeur de l’école primaire Tissarou Peulh, Ospice DENAKPO, cet acte qui vient de se concrétiser est un acte de grande portée, parce qu’il permettra de sortir ces écoles de la précarité dans laquelle elles végètent en ce moment. Ces écoles dit-il manque de classes pour l’épanouissement des apprenants c’est pour cette raison qu’il s’est comme le représentant des écoliers et de leurs parents confondu en remerciement.

Pour sa part, le directeur de l’association pour le bien être des communautés à la base (ABeCOB-ONG), Laurent HOUESSOU a tenu à remercier très sincèrement l’ambassadeur du Japon pour ce programme qui selon lui permettra de combler le manque d’infrastructure au niveau de l’école primaire publique au Bénin en général et particulièrement dans la commune de Kandi.

Le maire de la commune de Kandi a lui aussi abondé dans le même sens. Il a remercié le peuple Japonais, et de son ambassadeur. Il a promis construire, un forage au profit des populations de Tissarou Peulh dans les prochains jours. L’ambassadeur de la république du Japon Kiyofumi KONISHI, a appelé les populations à participer pour une bonne exécution de ce projet cher aux deux peuples