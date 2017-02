Formation en journalisme d’investigation: Des outils adéquats pour des enquêtes approfondies

Par Leslie Koulétio 10 Fév 2017 à 07:26 165

Après la formation des formateurs (du 6 au 8 février 2017), les journalistes sont, depuis hier jeudi 9 février 2017, à l’école du journalisme d’investigation.

Organisée par la Maison des Médias, avec l’appui financier de Osiwa, cette formation va permettre aux hommes des médias de mener des enquêtes approfondies, afin d’offrir des productions de qualité aux lecteurs. Une vingtaine d’hommes des médias, à l’école du journalisme d’investigation. Ces journalistes, venus de différents organes de presse, vont pendant trois jours, s’approprier les outils et la démarche à suivre pour mener des enquêtes journalistiques. Ceci, afin d’aller au-delà de la simple information, pour fournir aux lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, des productions bien fournies et de qualité. Il s’agit d’acquérir des techniques d’investigations, afin de mettre la lumière sur certaines affaires non résolues ou en cours.

Selon Alain Gbénou Sessou, directeur de la maison des médias, les réseaux sociaux divulguent des informations fausses, qui parfois compromettent les vraies publiées par les médias. Alors, «la seule manière pour les médias classiques de survivre, est la réalisation de dossiers d’enquête». Le but visé par les organisateurs, est surtout d’aider la population à avoir une idée claire sur chaque information « balancée » sur les réseaux sociaux. Au cours de cette formation, les journalistes vont être soumis à des exercices pratiques. Quatre experts ont été retenus pour animer cette formation de 72 heures. Il s’agit de Franck Mensah, journaliste consultant au Togo, Tidiane Hamadou Sy du Sénégal, Ferdinand Nouwligbèto et Michel Tchanou du Bénin. Au terme de cet atelier de formation, les journalistes seront envoyés sur le terrain pour la réalisation d’une enquête, qui va durer deux mois.

Il faut rappeler que cette formation a été organisée par la maison des médias, avec l’appui financier d’Osiwa (Open Society Initiative for West Africa)