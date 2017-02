Bénin : une dame retrouvée morte égorgée à Akpakpa

Par Yao Hervé Kingbêwé 10 Fév 2017 à 04:11 642

Découverte macabre au quartier Tokplégbé à Akpakpa, dans le 1er arrondissement de Cotonou. Dans la matinée d’hier, jeudi 9 février 2017, la population de ce quartier populeux de la capitale économique du Bénin, a fait la découverte du corps sans vie d’une dame.

La quarantaine, la dame à en croire de nombreux témoignages recueillis par nos confrères de la radio privée Océan Fm, serait une vendeuse de fruits qui, initialement installée au carrefour de l’abattoir, s’est réinstallée à deux rues du commissariat de Tokplégbé, suite à l’opération de libération des espaces publics.

Elle a vraisemblablement été attaquée par des individus sans foi ni loi non encore identifiés. « C’est ce matin (hier jeudi), qu’on a appris qu’une dame de notre quartier, a été attaquée par des hommes la nuit. Ils lui ont pratiquement coupé la gorge », a en effet confié le chef quartier venu sur les lieux du crime, pour le constat d’usage.

Selon nos sources, la dame a passé la nuit avec sa sœur jumelle à la belle étoile. Toute chose, qui laisse donc à croire que la victime a été attaquée dans son sommeil par ses bourreaux. Quel est le mobile de ce crime ? On ne le sait pas encore. Seule l’enquête policière, qui sera sans nul doute ouverte, permettra de le savoir.

Mais en attendant les conclusions de cette enquête, le premier responsable du quartier appelle à plus d’actions dans le sens de la sécurisation des personnes et des biens dans sa localité. Ceci, explique-t-il, cette découverte macabre, est la deuxième en « moins de deux semaines ». « Il y avait déjà eu un cas (similaire) au niveau de l’abattoir, où on a égorgé une dame », rappelle-t-il avant d’exprimer son inquiétude. « Nous sommes inquiets. On ne sait pas ce qui se passe »