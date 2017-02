Bénin : Disponibilité de l'eau potable en milieu rural, une priorité pour le gouvernement

Par Pascal Mensah 09 Fév 2017 à 18:29 371

Le bien-être des populations vivant en milieu rural est une priorité pour le gouvernement de la rupture. Il l'a matérialisé à travers l'annonce du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et d'assainissement des eaux usées en milieu urbain (PEPRAU).

La décision était au cœur des échanges lors du conseil des ministres en date du mercredi 8 Février 2017 et présidé par le Chef de l’État, Patrice Talon. Près de 41 milliards de FCFA de crédit attendent d'être validés pour accroître l'accès au service d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et la gestion des boues de vidanges des villes urbaines et péri-urbaines des communes du Grand Nokoué.

Le projet que le gouvernement a validé s'inscrit dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement 2016 – 2021 et contribuera à donner davantage corps au rêve du Gouvernement, celui de mettre l'eau potable à la disposition de tous les Béninois. Par ce projet, le Président Patrice Talon et son gouvernement honorent leurs engagements vis-à-vis du peuple béninois, celui de faire de l'accès à l'eau potable, un droit basique. Sauf cataclysme, on est tenté de croire que d'ici 2021, l'eau potable ne constituera plus une denrée rare pour les béninois y compris ceux vivants en milieu rural.