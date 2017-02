Vallée de l'Ouémé: Des champs de maïs dévastés par des chenilles

Par Pascal Mensah 09 Fév 2017 à 17:28 341

Des feuilles et plants de maïs parsemés de trous, à la base de cette situation, des chenilles qui ont pris d'assaut les champs de maïs qui se trouvent dans la vallée de l'Ouémé.

Des épis de maïs arrivés à maturation ne sont plus consommables puisque détruits par les bestioles. Plus de récolte pour ces cultivateurs, rien ne pourra être sauvé et sur leur visage se lisait l'amertume et de la déception.

« L'année dernière, nous n'avons pas vu les insectes, mais cette année, les insectes sont arrivés et ont détruits les feuilles des maïs. Tout nos maïs sont gâtés » a confié un cultivateur très abattu par la situation. « Nous avons un véritable problème dans notre champs, tous nos plants de maïs sont infestés par des chenilles. Normalement lorsque nous plantons les maïs, nous les aspergeons de produits pour lutter contre ces gens de situation. Ces chenilles, malgré cette protection ont détruits les champs de maïs », a clarifié un autre. « Cette année nous avons entendu parler d'un produit plus efficace que nous avions utilisés mais malgré cela les chenilles ont fait leur sale besogne » ajoute un troisième.

Impuissants face à la situation, les cultivateurs se disent à bout de souffle et demandent à ce qu'on les aide avec d'autres produits plus efficaces contre ces chenilles. Et pourtant ce sont des prêts qu'ils ont fait. Comment vont-ils rembourser l'argent des institutions financières ? Pour l'heure, ces paysans envisagent passer à la culture d'autres produits vivriers afin de subvenir à leurs besoins et faire face aux engagements pris avec les institutions financières. Ces situations témoignent que les nombreux investissements dont a bénéficié la vallée ces dix dernières années n'ont pas permis de révéler son potentiel.