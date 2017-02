Allemagne : l’ananas du Bénin au Salon International des fruits de Berlin

Par Ludovic DAKOSSI 08 Fév 2017 à 18:42 61

Au stand B01 du Halle 11.1 ainsi qu’au stand C18 du Halle 3.2 du Salon International des fruits de Berlin, Fruit Logistica, qui se tient du 8 au 10 février 2017 dans la capitale fédérale allemande, l’ananas du Bénin est présenté à plus de 2.800 spécialistes des fruits et légumes en provenance de 82 pays, dans un cadre aussi attractif qu’innovant.

Gérard MARCOS, le directeur de la société Les fruits Tillou du Bénin, fait valoir « L’ananas du Bénin, le pain de sucre, est le meilleur ananas au monde de par sa qualité. Ce fruit cultivé en plein cœur de l’Afrique, conserve, même mûr, la verdeur de sa peau, une tendresse au goût et une suavité qui enchante plus d’un ».

Aux visiteurs du stand qui l’écoutent ébahis, MARCOS lance « Aller faire le tour des stands d’ananas de toute la foire, vous reviendrez nous confirmer la qualité exceptionnelle de notre ananas. Consommer l’ananas du Bénin, c’est faire un voyage ludique vers la pureté de la nature, vivre la poésie de la vie et l’excellence d’un fruit pur » Non loin de lui, l’Ambassadeur du Bénin, Josseline da SILVA GBONY précise le sens de cette participation. « Le gouvernement du Président Patrice TALON s’est assigné comme deuxième mission cardinale d’engager la transformation structurelle de l’économie béninoise. Dans ce cadre, le programme d’action du gouvernement prévoit de faire du secteur agricole le principal levier de développement à travers la promotion de sept pôles régionaux de développement agricole mais surtout la promotion des filières à haute valeur ajoutée comme l’ananas, l’anacarde, coton, le maïs, le manioc et le riz. Ces produits béninois d’excellente qualité sont malheureusement peu connus de beaucoup d’acteurs internationaux du secteur. La présence à cette foire qui est l’une des plus importantes en Allemagne vise à révéler la qualité de l’ananas du Bénin au monde des fruits et légumes. »

En dehors de la présence à cette foire, le Chef de la mission diplomatique du Bénin en Allemagne a organisé une séance de travail entre le président de la Fédération des importateurs des fruits et légumes allemands, Dieter KRAUß et la délégation d’opérateurs économiques béninois du secteur. Ils se sont entretenus sur les modalités de placement sur le marché allemand de l’ananas label Bénin. D’autres entretiens avec les entreprises allemandes de transformation des produits agricoles et celles actives dans l’agro-alimentaire se notent sur l’agenda de la délégation béninoise. L’objectif est clair, insuffler une dynamique nouvelle aux relations économiques et commerciales entre le Bénin et l’Allemagne. Livrant ses premières impressions, le Dr. Euloge HOUNGBO du Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat confirme « les visiteurs allemands ont montré un grand intérêt vis-à-vis du label béninois et les résultats sont concrets. Au cours de cette première journée, nous avons eu des importateurs des quatre coins du monde, Asie, Europe, Amérique…etc. Des investisseurs allemands nous ont exprimé leur accord pour venir dès le mois d’avril pour accompagner le Bénin à assurer la qualité du produit pour une meilleure exportation. D’autres compagnies de transport nous ont garanti leur concours pour dynamiser le transport de l’ananas pain de sucre pour les marchés européens intéressés. Vraiment, nous sommes étonnés par les manifestations de contrats que nous avons eus ce premier jour du salon. »

