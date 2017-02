Bénin: Internet demeure une denrée rare selon « Internet Live Stats »

Par Pascal Mensah 08 Fév 2017 à 15:45 122

Le taux de pénétration d’Internet monte en flèche en Afrique, mais au Bénin, le taux d’accès reste faible (5,6%) même si le pays a connu une avancée en 2016. C’est l’équipe internationale « Internet Live Stats » composée de développeurs et analystes mondialement reconnus pour cet exercice qui avance les chiffres.

Le Bénin, pays d’Afrique de l’ouest avec plus de 10 millions d’habitants se positionne à la 41ème place sur les 54 pays du continent. Seuls 625 333 personnes sont connectées dans le pays. Le taux d’accès est de 5,60% avec une avancée de près de 4,5% enregistrée en 2016. Selon le classement, les Seychelles (57,90%), le Maroc (57,60%) et l’Afrique du Sud (52%) présentent les meilleurs chiffres en matière d’accès à Internet. Plus de la moitié des populations de ces pays est connectée. En Afrique de l’ouest, le Nigeria arrive en première position avec 46,10% de connectés. Le pays le plus peuplé d’Afrique compte d’ailleurs le plus de populations.