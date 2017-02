UAC : Les responsables de la presse universitaire adressent une lettre ouverte à Patrice Talon

Par Pascal Mensah 07 Fév 2017 à 17:42 166

8 mois déjà que les institutions spécialisées de l'Université d'Abomey Calavi ne sont pas rentrées en possession des subventions destinées à leur fonctionnement.

A l'origine de cette situation, la prise du décret portant suspension des activités des organisations et associations estudiantines faîtières dans les universités publiques du Bénin. La mise à exécution de cette mesure est intervenue suite aux multiples mouvements de grève observés à l'Uac. En effet, les institutions spécialisées de l'Uac, pour la plupart créées après la conférence nationale des forces vives ayant pour vocation la formation des étudiants dans plusieurs domaines para académiques, reçoivent du Centre des œuvres universitaires sociales des fonds en guise de subvention de leurs activités. Mais depuis un moment cette formule n'est plus valable. L'interdiction de toutes activités aux organisations et associations estudiantines a semble-t-il porté un coup au fonctionnement des institutions spécialisées.

Asphyxiés, les responsables de la presse universitaire ( le Héraut et le Révélateur) sont sortis de leur mutisme. Une lettre ouverte a été adressé ce lundi 6 février 2017 au président de la République, Patrice Talon pour attirer son attention sur le calvaire que vivent lesdites institutions. Dans ledit document, les signataires ont rappelé au Chef de l’État, les conditions de création et le rôle que jouent ces institutions au Bénin en général et en particulier dans le milieu universitaire.

« A travers le travail qu'elles font, les institutions spécialisées contribuent efficacement, non seulement à la formation des étudiants, la réduction du taux de chômage des jeunes diplômés mais aussi à leur socialisation», peut-on lire dans la lettre ouverte.

Les responsables ont également invité le premier magistrat à mesurer les conséquences de ladite décision sur la vie de la jeunesse estudiantine. La presse universitaire dans son ensemble souhaite ainsi que la mesure soit revue afin que les institutions spécialisées rentrent en possession des subventions en vue d'aider les étudiants à forger leurs prédispositions dans divers domaines d'avenir.