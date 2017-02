Journée mondiale de l'internet : « Ensemble pour un Internet meilleur »

Par Pascal Mensah 07 Fév 2017 à 17:27 67

La communauté internationale célèbre ce mardi 07 février 2017, la 14ème journée mondiale pour un Internet plus sûr. Le thème retenu cette année est << Ensemble pour un internet meilleur >>. D’origine anglo-saxonne, cette journée qui existait depuis 2004, se nommait << safer Internet day >>.

Elle a trois principaux objectifs à savoir : la compréhension des enjeux de l’internet, le fonctionnement des réseaux sociaux et l’utilisation des données. En effet, le but de l'édition de cette année, est de prévenir et d'initier la population sur la cyberviolence et la citoyenneté numérique. L’accent sera mis sur le premier objectif qu’est les enjeux de l’internet en 2017. L’on s’accorde tous que l’Internet est un outil privilégié des technologies depuis quelques générations. Il est utile dans tous les domaine et plus utilisés par les jeunes et les adolescents.

Au Bénin, plusieurs parents ne contrôlent pas l’usage que font leurs enfants de cet outil aussi important que nuisible. Ainsi, nombreux sont ces jeunes et adolescents qui se plaisent à surfer sur des sites pornographiques. D’autres s’adonnent aux jeux vidéos pendant qu’il en a qui en font un très bon usage. Il est constaté que les jeunes ont une dépendance poussée de l’internet. Il faut aussi souligner que le coût de l’internet dans les pays en voie de développement comme le Bénin, est très élevé. Et dans ce cas, certains enfants vont jusqu’au vol juste pour avoir les moyens pour activer un forfait internet.

L'importance de la journée mondiale pour un Internet plus sûr est donc de faire prendre conscience aux jeunes mais surtout aux parents des revers de la chose. Par ailleurs, le Bénin ne dispose pas d’un système fiable en matière de sécurité numérique, mieux l'institutionnalisation d'une économie numérique est récente. Les parents doivent prendre leurs responsabilités à cette situation où chacun est l'acteur consentant et la victime potentielle..