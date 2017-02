Remise de hangars: L’Association Nonvitcha pour le développement des communautés Xwla et Xwela

Par Janvier Zocli 06 Fév 2017 à 14:08 118

Plus de commémoration de Nonvitcha sans œuvres sociales en faveur des populations Xwla et Xwela. Telle est la nouvelle vision de l’association Nonvitcha qui a procédé les 1er et le 2 février passés, à la remise officielle de hangars aux maires de Sèmè-Podji, Comé et Grand-Popo.

La cérémonie qui a conduit les responsables de la plus vielle association du Bénin dans les localités d’Aglangandan dans la commune de Sèmé Podji, d’Akodeha dans la commune de Comè, de Gbèhouè et de Grand-Popo centre, dans celle de Grand-Popo, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme spécial des actions sociales retenu par le Bureau Exécutif Fédéral, en marge des festivités du 95ème anniversaire de Nonvitcha édition 2016.

La cérémonie de remise officielle des hangars, vient ainsi consacrer la vision selon laquelle l’Association Nonvitcha, entend désormais s’investir de façon visible, plus que de par le passé, dans le développement social des communautés Xwla et Xwela aux côtés des mairies et des sections de leurs localités.

D’un coût global de onze millions (11.000.000) de francs CFA, ces quatre (04) hangars construits respectivement à Aglangandan, Akodeha, Gbèhoué et à Grand-Popo, comportent chacun huit (08) places. Ils sont financés sur fonds propre de l’association.

Pour les autorités communales des localités qui accueillent les hangars, l’acte posé par les responsables de l’association Nonvitcha est d’une grande portée pour leurs communes.

Du 1er adjoint au maire de Sèmè-Podji, le Dr Célestin DJIVOH qui représentait le maire Charlemagne HONFON, au maire de Grand-Popo Anani HLONDJI, en passant par celui de Comè, le Dr Pascal HESSOU, c’est un sentiment de joie et de satisfaction qui les anime.

Ils ont tous reconnu que ces hangars viennent combler le manque d’infrastructures devant abriter les femmes dans les marchés. « Cela vient combler le vide créé par la politique de déguerpissement en cours dans le pays », a ajouté le 1er adjoint au maire de Sèmè-Podji.

Le maire de Comè, en ce qui le concerne, a non seulement remercié les responsables de Nonvitcha, mais aussi apprécié l’idée. « L’idée d’accompagner les maires à travers des infrastructures marchandes est géniale, symbolique mais aussi significative ».

Le maire de Grand-Popo, après avoir apprécié l’acte à sa juste valeur, a indiqué qu’une chose est d’avoir des infrastructures dans les marchés, mais que l’essentiel était d’animer ces marchés.

Raison pour laquelle, il a invité les femmes à animer les marchés, afin de permettre à la mairie de percevoir des taxes. Il a invité les cadres de la commune de Grand-Popo qui regorge de beaucoup de compétences à se joindre aux conseillers communaux pour penser sur le développement de la commune de Grand-Popo.

Le président Exécutif Fédéral Norbert Kocou Kassa, en remettant officiellement les hangars aux maires, a fait remarquer que ce geste est le signe de la modeste contribution de l’association Nonvitcha au renforcement des marchés et à l’amélioration des conditions de vie et d’exercice des femmes. Il a, au nom du Bureau Exécutif Fédéral et du Conseil Fédéral, pris l’engagement de l’Association à poursuivre l’œuvre des pères fondateurs de Nonvitcha, le trio Adolphe GNANSOUNOU AKPA, Siméon ABALLO LOKO et Augustin KOCOU AZANGO, et des différents présidents qui se sont succédés à la tête de la plus vieille association du Bénin, en réalisant chaque année, à la limite de ses moyens de telles œuvres sociales aux profits des populations Xwla et Xwela.

Le président fédéral de Nonvitcha, a enfin invité les filles et fils de Xwla et Xwela, à contribuer à leurs manières, au financement du programme spécialdes actions sociales, édition 2017.

A travers cet acte, les responsables de l’association Nonvitcha viennent de prouver que l’Association n’est pas que festive, mais une Association au service des populations : l’association a fait beaucoup de choses au profit des communautés.

Il faut souligner que la cérémonie de remise de hangars a mobilisé les sections de Houlénou, de Cotonou, d’Abomey-Calavi, de Comè, de Lokossa, et aussi celles de Lomé, venues spécialement pour assister à l’évènement