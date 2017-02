Révélation de talents béninois: Un spectacle pour célébrer Thibaut le magicien

Par Arthur Sélo 06 Fév 2017 à 01:18 90

Révéler des talents et reconnaitre leurs mérites. C’est dans cette optique que le ministère des sports, à travers l’Office de gestion des centres de loisirs du Bénin, a organisé ce samedi 4 février 2017, au théâtre de verdure du hall des arts loisirs et sports de Cotonou, le spectacle de révélation des talents du Bénin au cours duquel la performance du jeune béninois Thibaut le Magicien à ‘’l’Afrique a un incroyable talent, a été saluée.

Un bon spectacle. Les populations de Cotonou et environs ont eu droit à une belle soirée culturelle ce samedi au théâtre de verdure du hall des arts loisirs et sports de Cotonou. Sous l’impulsion du ministre des sports Oswald Homéky, l'Office de gestion des centres de loisirs (Ogcl) que dirige Félicien Hounkanrin a, l’espace d’une soirée, célébré la performance magistrale de Thibaut le magicien à l’émission de divertissement de Canal+, «l’Afrique a un incroyable Talent».

Il a été aussi le lieu pour donner le top à plusieurs autres spectacles du genre qui permettront de révéler les talents cachés du Bénin. A son lancement, le Dg Félicien Hounkanrin, président du comité d'organisation, a d’abord expliqué que «ce spectacle est le premier acte de l'opération de charme de l'Ogcl qui ambitionne de révéler aux Béninois, les jeunes talents qui vivent avec eux sans qu’ils ne s’en aperçoivent, dont Thibaut qui a émerveillé le monde par son talent». Ce vice-champion (Thibaut le magicien) de l’Afrique a un incroyable talent, «n’a pas été bien accueilli», selon le ministre des sports Oswald Homeky. C’est pourquoi, il a demandé que ce spectacle soit organisé, afin de lui permettre de démontrer sa vraie valeur au public béninois. Et une fois sur scène, l’homme de toutes les curiosités a répondu favorablement aux attentes du public qu’il a séduit par ses tours de magie. Séparation du tronc humain de ses membres inférieurs, suspension de l’homme en l’air, disparition et réapparition de l’homme sur scène, production de billets de banque et biens d’autres tours de magie, sont le lot du menu qu’il a présenté pour ce spectacle.

Le spectacle a connu la participation de plusieurs jeunes artistes, tant en herbes (Prime Landry du Cirque Tokpa, Aziza Toyi, Sindélè, Petit Judicaël) que confirmés (Don Metok, Faty). Tout ceci pour le plaisir d’un public qui certainement attend le prochain rendez-vous. Selon le ministre Homeky, ce genre de podium sera désormais organisé dans tous les centres de loisirs du pays, afin de leur donner un souffle nouveau et de révéler les jeunes talents