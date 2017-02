Enseignement maternel et primaire: Les enseignants reprennent les cours ce jour

Par Eric Amou 06 Fév 2017 à 01:04 65

Après le compte rendu des assemblées générales du jeudi dernier, le Conseil sectoriel pour le dialogue social (Csds), a tenu une conférence le vendredi 03 février 2017 à l’école Urbaine centre de Porto-Novo.

Objectif : lever la motion de grève et inviter les enseignants à reprendre les cours ce jour. Occasion pour les secrétaires généraux d’entériner l’exclusion de leurs quatre camarades pour haute trahison. La récente négociation entre les secrétaires généraux du secteur de l’enseignement maternel et primaire avec leur Ministre de tutelle, a abouti à des conclusions satisfaisantes. La détermination de ces syndicalistes a fait céder Salimane Karimou. Ainsi, dans un communiqué en date du 01 février 2017, le Ministre a rapporté les arrêtés incriminés.

Suite au rapportage des arrêtés querellés, les secrétaires généraux réunis au sein du Conseil sectoriel pour le dialogue social (Csds) ont décidé de lever leur motion de grève. C’était le vendredi 03 février à l’école Urbaine centre de Porto-Novo. Cette conférence des secrétaires s’est déroulée dans une atmosphère très conviviale et chaleureuse. Le porte-parole des syndicats en grève, Maxime Agossou-Vê, n’a pas manqué, dans ses propos, de féliciter les secrétaires généraux signataires de la motion de grève avant de s’adresser aux éducateurs et enseignants.

A eux, il a formulé ses remerciements pour le respect du mot d’ordre de désobéissance et l’observance de la motion de grève malgré toutes les manœuvres dilatoires. Ayant obtenu gain de cause, Maxime Agossou-Vê invite à présent les éducateurs et enseignants à reprendre toutes les activités pédagogiques, ce lundi 06 février 2017. Il faut souligner que les secrétaires généraux ont entériné, lors de cette conférence, l’exclusion de quatre camarades pour haute trahison. Il s’agit de François Vidjinlokpon, Alexandre Djomaho, Serge Ganhoumèto et Patrique Hêvou.