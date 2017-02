Libération des espaces publics : Abomey et Bohicon se mettent au pas

Par Pascal Mensah 05 Fév 2017 à 11:57 198

Lancée pour assainir les différentes villes du pays, l’opération de déguerpissement est rentrée dans sa phase active dans les communes d’Abomey et de Bohicon.

Aucun ouvrage érigé sur les espaces publics des villes d’Abomey et Bohicon, ne résiste devant la tronçonneuse du bulldozer et les travaux de déblaiements opérés par des groupes de jeunes, recrutés pour le déguerpissement forcé, enclenché par le préfet du Zou, Firmin Kouton.

Les insoumis à la décision de l’autorité préfectorale, l’ont appris à leurs dépens dans les communes d’Abomey et de Bohicon. L’artillerie lourde déployée par le préfet Kouton a tôt fait de transformer en des champs de ruine les hangars, boutiques, et autres installations situés sur les domaines publics, et qui semblaient résister aux injonctions de l’autorité préfectorale. En pleine exposition de vente, des articles divers et marchandises ont été littéralement broyés, les ghettos démolis, dans une ambiance sulfureuse où les déguerpis, très agacés n’ont pas eu le temps de ranger leurs effets.

Des étalages, Des abris (parasols), des objets de vente qui traînent encore sur ces lieux illégalement occupés sont saisis, et déversés dans un camion affrété pour la circonstance. A la conduite de cette opération, le préfet Firmin Kouton, décidé, selon ses propos, à faire respecter la décision du gouvernement portant libération des espaces publics dans nos grandes villes et villes secondaires.

« Nous avons suffisamment sensibilisé les populations, nous étions descendus sur le terrain pour mener quelques actions le 31 décembre 2016, maintenant nous sommes passés à la phase répressive pour contraindre tous ceux qui ne se sont pas pliés. Et en plus, nous ramassons leurs marchandises. Ils iront payés à la mairie ou au commissariat pour récupérer leurs objets saisis », a précisé le préfet Kouton.

L’opération de libération des espaces publics à ses dires est non négociable pour son importance dans le processus de développement de notre pays.