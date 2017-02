Dialogue interreligieux : une rencontre internationale à la fondation de Dossou Aworet

Par Olivier Ribouis 04 Fév 2017 à 18:47 79

A Golo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi s’est ouverte ce samedi 4 février, la « Rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin ».

Organisée par la Fondation espace Afrique (Fea) de l’homme d’affaire béninois Samuel Dosssou Aworet et la Conférence épiscopale des évêques suisses (Ces), cette rencontre a mobilisé des leaders religieux chrétiens suisses et béninois, des leaders religieux musulmans, les dignitaires religieux du vodoun, des têtes couronnées, d’éminents universitaires béninois et étrangers. Cette rencontre internationale se tient jusqu’au 09 février prochain. Mais, pendant deux jours, il sera essentiellement question sur des thèmes pour comprendre de fonds en comble les mécanismes béninois et suisses de dialogue interreligieux favorables à une coexistence pacifique de différends courants de croyances. Dans la matinée de cette première journée, il y a eu des échanges au tour des thèmes « le dialogue interreligieux, un enjeu pour un monde en crise » et « Le vivre ensemble du jour au lendemain ? Le fonctionnement du vivre ensemble ne peut pas être imposé ; cela demande du temps ». Les deux thèmes sont respectivement animés par Mgr Barthélémy Adoukonou du Bénin et Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, également chef de la délégation suisse à Golo-Djigbé. Deux autres communications de l’éminent sociologue béninois et directeur de l’Institut de développement et d’études endogènes, Prof Honorat Aguessy et le Secrétaire général de sont également au programme de ce jour en attendant d’autres biens intéressants attendues dimanche.

Nouvel élan pour le vivre ensemble

Selon les organisateurs la « Rencontre internationale du dialogue interreligieux au Bénin » est d’une importance capitale. Fortement mixte pour la diversité des courants religieux présents, selon la députée Claudine Prudencio, présidente du comité d’organisation, il s’agit d’une rencontre pour « un nouvel élan pour le vivre ensemble ». Elle a aussi relevé le caractère « intellectuel et spirituel sensible » de cette rencontre internationale. Au Bénin cité comme un laboratoire du dialogue religieux, il ne saurait y avoir de guerre des religions, selon Mgr Victor Agbanou, Président de la Conférence épiscopale du Bénin (Ceb).

«Il ne peut y avoir de guerre entre les religions du Bénin. Nous n pouvons pas nous combattre alors que nous invoquons le même Dieu » a-t-il déclaré.

Initiateur de cette rencontre, l’homme d’affaire Samuel Dossou Aworet a expliqué qu’il a été inspiré par cette exemplarité du Bénin reconnue dans de nombreux pays en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis où il se sent fier d’être Béninois. Le grand déclic a-t-il dit, est l’accueil populaire reçu par le pape Benoît XVI lors de sa visite au Bénin en 2011. La rencontre de Glo-Djigbé reçoit également le soutien Du Président Patrice Talon et son gouvernement, a indiqué Joseph Djogbénou, le ministre de la justice.