Opération de libération des espaces publics : le nouveau visage du stade de l’amitié

Par Didier Amoussou 03 Fév 2017 à 16:24 1201

Le déguerpissement du domaine public, démarré 2 janvier 2017 au Bénin, suit son cours et n’entend épargner aucun lieu. Mardi dernier, les agents du préfet Toboula ont fait une descente au stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou pour effectuer l’opération de libération du domaine public.

Boutiques, restaurants, banques et bien d’autres structures sont entre autres bâtisses détruites par les agents recrutés pour la cause. Il faut d’abord préciser que tous les établissements n’ont pas été détruits. En effet, les infrastructures touchées par l’opération au stade de l’amitié sont des établissements construits sur l’esplanade extérieure et qui ont débordé de leur cadre légal pour obtenir plus d’espace.

A partir du côté de la mairie de Zogbo jusqu’à la fin de la clôture du stade, à la lisière de Mènontin, toutes les installations illégales ont été cassées. Arrivés sur les lieux autour de 18 heures, nous avons constaté que l’esplanade était entièrement remplie de caillasse, de ferraille, de bois et des tôles déchiquetées que les jeunes commis s’affairaient à dégager en vue de rendre les lieux propres. Avec cette opération, le stade de l’amitié général Mathieu Kérékou a un nouveau visage.

