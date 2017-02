Coopération FAO-CEDEAO : Le rapport de l’évaluation genre des secteurs agricoles du Bénin validé

Par Yao Hervé Kingbêwé 02 Fév 2017 à 13:10 148

Les points focaux et cellules genre des ministères, des organisations des Nations unies de même que des associations de la société civile étaient réunis ce mercredi 1er février 2017, en atelier.

Cet atelier qui a eu lieu à la salle de conférence de la représentation nationale de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) vise à valider le rapport de l’évaluation de la situation du genre des secteurs agricoles et ruraux au Bénin. Lequel rapport a été réalisé dans le cadre du projet de coopération technique FAO-CEDEAO intitulé «Réponse genre aux plans nationaux et régionaux d’investissement agricole pour répondre au défi faim zéro dans l’espace CEDEAO» lancé le 16 mars 2016 à New-York et dont l’objectif est « de s’assurer que les femmes bénéficient pleinement de la transformation et de la croissance agricole inclusive dans les Etats membres de la CEDEAO ».

Pilier de la sécurité alimentaire

Lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier, le Représentant résident de la FAO, Dr Tiémoko Yo, a souligné l’importance de la femme dans l’atteinte du mandat de la FAO qui est d’assurer la sécurité alimentaire pour tous, tout en augmentant les niveaux de nutrition, en améliorant la productivité agricole et la gestion des ressources naturelles ainsi que l’amélioration des conditions de vie des populations rurales. Selon Dr Yo, la FAO ne peut atteindre ces objectifs que si elle travaille simultanément sur l’égalité du genre et sur l’autonomisation des femmes dans leurs divers rôles dans l’agriculture, la transformation et la commercialisation des produits agroalimentaires, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement rural.

« L’égalité entre les sexes n’est pas uniquement un moyen essentiel par lequel la FAO peut accomplir son mandat, mais elle fait partie également des droits humains fondamentaux », a indiqué le Représentant résident de la FAO.

La représentante du ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, Mme Julie Sogbossi, dans son discours d’ouverture, est allée dans le même sens. Elle a rappelé le rôle prépondérant des femmes dans le développement du secteur agricole important levier de la croissance économique et du développement durable des pays de la CEDEAO.

« En milieu rural, les femmes jouent un rôle clé dans la production agricole. Elles sont souvent responsables de la récolte, du stockage et de la transformation de ces produits et jouent un rôle important dans leur commercialisation », a fait savoir Mme Sogbossi qui estime que « de ce point de vue, elles constituent le pilier de la sécurité alimentaires des ménages ».

Mais, en dépit, de la place qu'occupe la femme dans le développement agricole et rural, elle n'est pas suffisamment prise en compte dans la définition et la mise en oeuvre des politiques agricoles notamment dans la mise en oeuvre de la première génération des PNIA et PRIA.

Changer de fusil d’épaule

C’est pour corriger le tir en vue d’accroître les opportunités des femmes dans la croissance agricole inclusive que l’évaluation genre a été faite. Le rapport issu de cette étude au Bénin a déjà été analysé par les experts genre du bureau régional de la FAO. « Cependant, les contributions des acteurs nationaux sont plus importantes pour l’appropriation collective du document et pour sa finalisation », soulignera Dr Yo avant donc d’inviter les participants à étudier avec minutie le rapport et de faire des contributions pertinentes pour son amélioration.

Il faut souligner que de façon précise, les participants auront à identifier les contraintes non mentionnées dans le rapport, faire des recommandations non citées dans le rapport et contribués aux exemples des bonnes pratiques nationale et internationale et suggérer comment le rapport pourrait être utilisé dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (objectif 5) et de l’élaboration du plan national d’investissement agricole (2017-2021) et d’autres politiques et programmes sectoriels.

Signalons qu'au terme des travaux de l'atelier, le rapport a été validé par les participants.