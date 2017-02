Utilisation du portable: Le conseil communal de Dogbo à la rescousse des responsables d’établissement

Par Pascal Mensah 02 Fév 2017 à 10:38 280

Rechercher OK

Conduit par le maire Vincent Codjo Acakpo, les conseillers communaux de Dogbo ont tenu ce mardi, la 2ème session extraordinaire de l’année 2017 qui s’est penchée entre autres sur les questions de l’éducation et de la gouvernance.

Sur le plan éducatif, les conseillers ont autorisé le maire à saisir les directeurs des collèges publics et privés pour mener une lutte acharnée contre les élèves qui amènent les portables dans les différents établissements. A cet effet, les conseillers ont émis le vœu que chaque établissement soit doté d’un mortier et que chaque fois qu’un élève est surpris, il a l’obligation devant ses camarades, de piler son propre portable sans quoi il sera passé au conseil de discipline pour être exclu du collège et même parfois des collèges de la commune.

Pour eux, la manipulation de téléphone portable par les apprenants ne leur permet pas de suivre les cours des enseignants.

« Avant la mise en application de cette décision, les élèves et les parents seront sensiblisés pour éviter au préalable des interventions qui n’auront pas d’effet positif», ont-ils ajouté.

En ce qui concerne la gouvernance, les conseillers ont permis au maire de mettre en application la décision de la Cour suprême afin de reprendre les élections de certains conseillers locaux (conseillers de villages où quartiers de villes) dans les arrondissements de Dévé, Ayomi et Madjrè.

Les conseillers se sont prononcés aussi sur l’inhumation du premier maire de la décentralisation de Dogbo, Paul Kouessi Akakpo, qui aura lieu le 18 février prochain à Dogbo-Ayomi. Aux dires les conseillers, la mairie va prendre en charge tout ce qui est lié aux dépenses dans le cadre des obsèques du disparu.

Un hommage lui sera rendu dans les locaux de la mairie avant de remettre le corps à la famille pour son inhumation dans l’intimité familiale à Dogbo-Ayomi. Par ailleurs d’autres points pas des moindres ont été abordés par les conseillers.