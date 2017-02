Prières sur les voies: dignitaires musulmans et gouvernement n’accordent toujours pas leurs violons

Le ministre d’Etat chargé du développement Abdoulaye Bio Tchané a reçu dans la soirée d’hier mercredi 1er février une délégation de la communauté islamique du Bénin.

A l’ordre du jour, la décision gouvernementale interdisant aux différentes confessions religieuses l’occupation des voies publiques pour des séances de prière. Pendant 90 minutes, les deux parties ont échangé dans la perspective de trouver une solution de sortie de crise terrain. La communauté musulmane souhaite que le gouvernement lui accorde la possibilité de prier uniquement les vendredis sur l’espace public jouxtant les mosquées. Selon Abdou Rahmane Salam, président du comité d’apaisement de la communauté islamique du Bénin, l’utilisation de l’espace public de façon ponctuelle n’est pas une occupation de l’espace public.

« …Nous lui avons fait part de notre position avec fermeté, avec esprit d’ouverture et de concertation. Nous voulons qu’on ne nous empêche pas d’exprimer notre foi et il est possible que les musulmans utilisent l’espace public pour une période de 30 minutes, ça n’a jamais gêné personne », a laissé entendre Abdou Rahmane Salam pour qui la liberté de culte est reconnue par la constitution béninoise.