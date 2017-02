Assemblée nationale: Les ordures défient les députés

Par Ismail Keko 01 Fév 2017 à 23:17 58

La gestion des ordures sur l’esplanade de l’Assemblée nationale et près de sa clôture laisse à désirer. Même des députés qui ont une fois eu l’occasion de côtoyer la clôture de leur institution s’en désolent.

Tas d’ordures par ci, poubelles remplies et parfois débordantes d’ordures par là, de mauvaises herbes qui poussent le long des pavés… C’est du moins le spectacle désolant qui s’observe ces derniers jours sur l’esplanade et la clôture extérieures de l’institution parlementaire, on se croirait sur un tas d’ordures. Cette situation perdure et on se demande si l’institution dispose réellement d’une structure d’entretien. Sinon, comment comprendre que des ordures puissent défier des élus du peuple qui se plaignent eux aussi d’une insalubrité innommable. Lundi passé, l'esplanade extérieure de l’Assemblée nationale : un honorable député (dont nous gardons ici l’anonymat) vient prendre un pot dans un bar de la place. Il a malheureusement été accueilli par une puanteur insolente.

Un tas d’ordures jonchait le sol, adossé à la clôture de l’Assemblée nationale.

« Qui a déposé des ordures ici ? Débarrassez-vous de cela, çà ne donne pas une bonne image de l’institution…» se désole le député.

La réponse ne se fit pas attendre « nous sommes habitués à ce genre de choses ici, ce sont les agents d’entretien de la structure chargée du nettoyage de l’Assemblée nationale qui devraient s’en occuper… ». Aux dernières informations, ladite structure d’entretien serait « Cipa Jésugnon ». Cette dernière devrait, selon nos sources s’occuper du nettoyage et de l’entretien de tout espace relevant du domaine de l’Assemblée nationale.



Quel est donc le problème? Les responsables de l’institution parlementaire sont vivement interpellés et doivent taper du poing sur la table pour décourager ce genre de choses qui n’honorent pas l’institution, affaire à suivre